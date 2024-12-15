Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla Deha Show Tv ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Dizi Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. Peki, Deha 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor.

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor.

DEHA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Deha 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız .

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Yayınlanan tanıtımda İmre, kardeşi Cesur'dan annesi için hesap sorarken, Cesur'un sevgisiz büyümekten bahsedip, "Bizi sevselerdi, sen böyle olur muydun?" sözleri duygu dolu anlar yaşatıyor. İmre'nin yere düşürdüğü Cesur'a Esme'nin el uzatması dikkat çekerken bu anı uzaktan izleyen Karga'nın neler yapacağı ise bu akşam yayınlanacak yeni bölüme dair merakı arttırıyor. Daha Fazla Göster