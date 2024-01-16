Değişik ve lezzetli kahvaltılık tarifler, fit kahvaltılıklar : Yeşil omlet, tavada yumurtalı tost, milföy kâsesinde kahvaltılık, protein omlet

Kahvaltılarımızda protein alımı da çok önemlidir. Dolayısıyla her gün yumurta tüketmeliyiz. Yumurtalarınızı farklı şekillerde pişirerek yeni tarifler yaratabilirsiniz. Böylece hem sağlıklı hem de lezzetli bir kahvaltı yapmış olursunuz.

DEĞİŞİK VE LEZZETLİ KAHVALTILIK TARİFLER, FİT KAHVALTILIKLAR

- Yeşil omlet - Tavada yumurtalı tost - Milföy kâsesinde kahvaltılık - Protein omlet - Besleyici yulaf poğaça - Uyum sote - Balkabaklı krep - Renkli peynir topları

Yeşil Omlet

Ispanağın içindeki vitaminler ile yumurtanın proteini birleşince ortaya çok besleyici ve lezzetli bir kahvaltılık çıkıyor.

Malzemeler

- 2 yumurta

- 7 yaprak ıspanak ( 1 avuç¸ kadar olacak)

- tuz ve karabiber

- kuru domates

- kaymaklı kırmızıbiber (isteğe bağlı)

-lor peyniri

Yeşil omlet yapılışı

-Ispanakları, yumurtaları, tuz ve karabiberi robottan geçirin.

- Tavada arkalı önlü¨ pişirin.

-Daha sonra diğer malzemeleri omletin içine ekleyin ve sarın.

Afiyet olsun!

Tavada Yumurtalı Tost

3 kişiliktir.

Malzemeler

- 3 dilim tam buğday ekmeği

- 3 yumurta

- 1 tane kırmızıbiber

- hindi füme

- herhangi eriyen bir peynir ( ben cheddar kullandım)

- kuru domates ( isteğe bağlı)

- tuz, karabiber, kekik

Tavada yumurtalı tost yapılışı

- Öncelikle ekmeklerin ortasını bıçak yardımıyla kesin ve çıkartın.

- Ardından ekmekleri zeytinyağı ile yağladığınız tavaya koyun

- Yumurtaları çırpın ve tavanın üstündeki ekmeklerin içine yarısını ekleyin.

- Sonra kalan malzemeleri (hindi füme, peynir, kuru domates, tuz karabiber, kekik) ekleyin ve çıkarttığınız ekmek içi ile üzerini kapatın.

-En son aşamada ekmeği kapadıktan sonra kalan yumurtayı da üstüne döküp arkalı önlü¨ pişirin

Afiyet olsun!

Kahvaltılık Taco

Malzemeler

- tam buğday unlu lavaş

- beyaz peynir,

- zeytin,

- tel peynir,

- kırmızı biber,

- hindi füme,

- haşlanmış¸ yumurta,

- dereotu,

- kuru domates

Not: Siz lavaşınızı istediğiniz kahvaltılıklarla doldurabilirsiniz.

Tam buğday lavaş için malzemeler

- 1 su bardağı tam buğday unu

- 1 çay kaşığı kuru maya

- az tuz

- 1/2 su bardağı ılık su

Yapımı

-Un, tuz ve maya karıştırılır. Daha sonra ılık su yavaş¸ yavaş eklenir ve hafif ele yapışan bir hamur elde edilir.

-Hamur 45-50 dakika mayalanır, ardından istediğiniz boyutta çok ince olacak şekilde açılır.

-Yağsız tavada arkalı önlü pişirilir.

Not: Hamura taco şekli vermek için piştikten hemen sonra mutfak bezi yardımıyla şekil verebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Protein Omlet

Omletin en güzel hali denilebilecek bir lezzet. Üstelik çok besleyici ve sizi gün boyu tok hissetmenizi sağlayacak.

İçindeki malzemeler:

-2 yumurta,

-4 adet mantar,

- 1 avuç¸ kadar ıspanak ve mozzarella

Not: Mozzarella yerine kaşar veya başka peynir de kullanabilirsiniz

Mantarı ve ıspanağı ayrı ayrı olarak tavada soteleyin.

Besleyici Yulaf Poğaça

Maya gerektirmeyen, hızlıca yapabileceğiniz besleyici bir poğaça. Yulafın içindeki lif sayesinde hem sağlıklı hem de sizi tok tutacak bir poğaça yiyeceksiniz. Kahvaltılarınızın yanında tüketebilirsiniz.

Malzemeler

- 1 yumurta ( beyazı içine, sarısı üstüne)

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 1,5 su bardağı yulaf

- 1/2 su bardağı ceviz

- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

- 1 çay bardağı ılık su ( kıvamına göre ayarlayın hafif ele yapışan bir kıvam oluyor)

- dereotu

- 1 çay ¸kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- içine istediğiniz çeşit peynir ( ben lor kullandım)

-çörek otu/ susam

Besleyici Yulaf Poğaça yapılışı

-Öncelikle ceviz ve yulafı robottan un haline gelene kadar geçirin.

-Ardından peynir hariç¸ diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın.

-En son içine peynir ekleyin ve yuvarlayın.

-Son olarak üstüne yumurta sarısı ve çörek otu koyuyoruz.

-170 derecede 20-25 dakika pişirin.

Balkabaklı Krep

Balkabaklı omletUyum SoteMilföy Kasesinde Kahvaltılık

Kahvaltılarınızda yiyebileceğiniz alışılmışın dışında bir krep. Yapması pratik ve tadı börek tadında oluyor.

Malzemeler (2 porsiyon)

- 200 gram balkabağı

- 1 küçük soğan

- zeytinyağı

-1 çay bardağı süt

- tuz ve karabiber

- kaşar/ eriyen bir peynir

Balkabaklı Krep yapılışı

- Öncelikle kabakları rendeleyin.

-Soğanları küçük küçük kesip tuz ekleyin ve zeytinyağında kavurun.

-Ardından kabakları ekleyin biraz daha kavurup sütü¨ ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte pişmeye bırakın.

-Kabaklar yumuşadığında pişmiş¸ demektir.

-Krepleri pişirip balkabaklı harcı içine koyun üstüne de eriyen bir peynir koyup tavada peynir eriyene kadar ters düz ederek pişirin. Ve hazır.

Afiyet olsun!

Uyum Sote

Mantar, biber ve peynir üçlemesinden oluşan essiz bir lezzet ortaya çıkıyor. Bu tarif sizin de kahvaltılarınızın gözdesi olacak.

Malzemeler

- 200 gram mantar

- 1 tane kapya biber

- 1 tane yeşil biber

- Beyaz peynir

- kekik

-tuz

-zeytinyağı

Uyum Sote yapılışı

-Öncelikle mantarları temizleyip dilimliyoruz.

-Bir tavada zeytinyağı ile suyunu çekene kadar soteliyoruz.

-Ayrı bir tavada da biberleri ince şerit seklinde kesip zeytinyağı ile kavuruyoruz. ( fazla yumuşamasına izin vermeyin)

- Ardından biber ve mantarları birleştirip hafiften biraz daha kavuruyoruz.

-Son olarak dilimlediğimiz beyaz peyniri ekleyip, biraz daha karıştırıyoruz. ( peynirler diri kalacak erimesin)

- Son dokunuş¸ olarak kekik ekleyin. Ve hazır.

Afiyet olsun!

Milföy Kâsesinde Kahvaltılık

Farklı ne yapabilirim diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. Bilindik kahvaltılık malzemeler ile fark yaratabilirsiniz.

- Milföy hamuru

- 1 yumurta sarısı

- susam

- istediğiniz kahvaltılık malzemeler

Bu tarifte kullanılan malzemeler

-Lor, çörek otu, zeytin, kırmızı ve yeşil biber, haşlanmış¸ yumurta, kuru domates ve üstüne biraz dereotu.

Milföy hamuru 200 derecede 20-25 dakika pişecek

O¨nemli Hatırlatma:

Milföyü¨ kâseye koymadan önce mutlaka kâseyi yağlayın ya da yağlı kâğıt koyun. Aksi halde hamurunuz kâseye yapışır.

Afiyet olsun!

Renkli Peynir Topları

Kahvaltılarınıza renk katacak bu peynir toplarını denemelisiniz. Hem protein bakımından zengin hem de yapması çok pratik oluyor. Ufak dokunuşlarla peyniri daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Malzemeler

- beyaz peynir

- lor

-çörek otu, susam, dereotu, nar (siz istediğiniz malzemeye bulayabilirsiniz.)

Renkli Peynir Topları yapılışı

-Peynirleri istediğiniz oranda koyun ve karıştırın.

-Minik top şekli verin ve susam, çörek otu, nara bulayın.

Not: Bir miktar krem peynir de kullanırsanız homojenlik açısından daha iyi olur.