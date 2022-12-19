Değil nasıl yazılır? TDK'ya göre deyil mi, değil mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "değil". Peki, deyil nasıl yazılır? TDK'ya göre değil mi, deyil mi yazılır?

Değilkelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Değilnasıl yazılır? Bir göre değil mi, deyil mi? TDK'ya göre değilkelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

DEYİL NASIL YAZILIR? DEĞİL Mİ, DEYİL Mİ? beyefendi

Deyil nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "değil" şeklindedir.

Deyil: Yanlış

Değil: Doğru

DEĞİL İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu." - Tarık Buğra