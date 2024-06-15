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Değerli Halkımız, Değerli Bodrumlular,

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"HALİKARNAS THE CLUB" 1979 yılında Bodrum'da doğan ve eğlence hayatına getirdiği ilkler ve yenilikler ile unutulmaz anılara ev sahipliği yapan, Bodrum'u dünyaya gururla tanıtan uluslararası saygın bir markadır.

Şimdi 38 yıl boyunca "HALİKARNAS THE CLUB"ın faaliyet gösterdiği adres ile aynı yerde, "HALİKARNASSOS", "EFSANE GERİ DÖNÜYOR", "HALİKARNAS ARENA" ve benzeri isimler ile "HALİKARNAS THE CLUB" ve hatta şahsım ile çeşitli tanıtım araçları ile karıştırılmaya yol açacak kasıtlı kullanımlarda bulunulduğu hayret ve üzüntü ile öğrenilmiştir.

BELİRTMEK İSTERİZ Kİ; "HALİKARNASSOS" VE "HALİKARNAS ARENA" İSMİ İLE FAALİYET GÖSTEREN BU YERLE HİÇBİR TİCARİ İLİŞKİ VE BAĞIMIZ YOKTUR.

Tescilli ve dünyaca tanınmış markamız "HALİKARNAS" ile siz değerli halkımızın bu şekilde yanıltılarak zarara uğramaması için her türlü hukuki ve cezai işlem başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun.

SÜLEYMAN DEMİR

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
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