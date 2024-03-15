Değer Tultak kimdir? AK Parti Hatay- Arsuz Belediye Başkana dayı Değer Tultak kaç yaşında, nereli?
Değer Tultak kimdir? AK Parti Hatay- Arsuz Belediye Başkana dayı Değer Tultak kaç yaşında, nereli? AK Parti Hatay-Arsuz Belediye Başkanı'nın dayısı olan Değer Tultak'ın kim olduğu merak konusu oldu. Tultak'ın yaşının ve nereli olduğu hakkında detaylı bilgiye yer verilmiştir.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Değer Tultak oldu. Peki, Değer Tultak kimdir? AK Parti Hatay- Arsuz Belediye Başkana dayı Değer Tultak kaç yaşında, nereli?
DEĞER TULTAK KİMDİR?
31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.