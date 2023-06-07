Defne Samyeli sevgilisi kimdir, kaç yaşında? Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran sevgili mi?

Defne Samyeli sevgilisi kim, kaç yaşında? Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran sevgili mi? merak ediliyor. 2019 yılında Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalara müzisyen Çağrı Telkıvıran ile görüntülenmiş ancak aşk iddiasını yalanlamıştı. Peki, Defne Samyeli sevgilisi kim, kaç yaşında? Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran sevgili mi?

Defne Samyeli sevgilisi kim, kaç yaşında? Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran sevgili mi? soruları gündeme geliyor. Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadığı iddiasını yalanladığı müzisyen Çağrı Telkıvıran ile sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Defne Samyeli sevgilisi kim, kaç yaşında? Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

DEFNE SAMYELİ SEVGİLİSİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Uzun süredir yalnız olan Samyeli, gönlünü kendinden yaşça küçük bir çok ünlü sanatçının beste, söz ve aranjörlüğünü üstlenen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı. Dün bir düğüne katılan oyuncu ve şarkıcı Samyeli ile Telkıvıran, Instagram hesaplarından romantik bir karelerini paylaşarak herhangi bir not düşmedi. İkilinin paylaşımını gören hayranları ise "Aşklarını ilan ettiler" yorumunu yaptı.

DEFNE SAMYELİ İLE ÇAĞRI TELKIVIRAN SEVGİLİ Mİ?

Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran, mart ayında bir mekandan birlikte çıkarak aynı araçla uzaklaşmıştı. Basın mensuplarının "Aşk mı yaşıyorsunuz?" sorularını yanıtsız bırakan Defne Samyeli, günler sonra yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" demişti.

Çağrı Telkıvıran daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşamıştı.