Oyuncu Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Defne Samyeli kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında, nereli? Defne Samyeli hangi dizilerde oynadı? Defne Samyeli biyografisi!

Defne Samyeli, 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olmuştur. Aldatmak dizisinde Elmas karakterine hayat veren Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında, nereli? Defne Samyeli hangi dizilerde oynadı? Defne Samyeli biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972 yılında İstanbul'da İstanbullu amiral bir babanın ve otelcilik eğitimi almış, Adana'nın Ramazanoğulları ailesinden gelen bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. 1999 yılından itibaren üç yıl Kanal D Ana Haber'de haber sunuculuğu yaptı. Kanal D Ana Haber'de farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası iki ödüle layık görüldü. 2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanarak New York'ta ameliyat geçirip nekaheti sonrası Türkiye'ye döndü. 2002 yılında Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 2009 yılında Güneş gazetesiyle yollarını ayırdı. 2010 yılında atv'de yayımlanan Her Şey Bambaşka isimli programı sundu. 2013 yılında Milliyet gazetesinde yeniden köşe yazarlığı yapmaya başladı. 3 Ocak 2015 yılında Milliyet gazetesiyle yollarını ayırdı.