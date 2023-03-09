50 yaşındaki Defne Samyeli, gönlünü kaptırdı ve Defne Samyeli ile Çarı Telkıvıran sevgili mi? Sorusu gündeme geldi. 10 gündür birlikte olduğu öğrenilen ikili, dün akşam ilk kez birlikte görüntülendi. Peki, Defne Samyeli ile Çarı Telkıvıran sevgili mi? Defne Samyeli'nin sevgilisi kim?

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, yeni bir aşka yelken açtı. ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde rol alan Samyeli, daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan müzisyen Çağrı Telkıvan ile aşk yaşamaya başladı. Peki, Defne Samyeli ile Çarı Telkıvıran sevgili mi? Defne Samyeli'nin sevgilisi kim?

DEFNE SAMYELİ İLE ÇARI TELKIVIRAN SEVGİLİ Mİ?

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, gönlünü kendisinden yaşça küçük Çağrı Telkıvıran'a kaptıran Samyeli, ilişkisini gizleyemedi. Dün gece Armutlu'da bir mekandan birlikte çıkan ikili, Defne Samyeli'nin arabası ile mekandan ayrılmak istedi. Mekan çıkışı karşılarında basın mensuplarını gören Telkıvıran ve Samyeli, panikledi. Çift, ilişkileriyle ilgili soruları da yanıtsız bıraktı. İkilinin yaklaşık 10 gündür birlikte olduğu ve yakın arkadaşlarının bu ilişkiyi desteklediği öğrenildi.