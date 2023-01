Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılık yaparak devam eden Defne Samyeli, yeni projesiyle ekranlara döndü. Ünlü oyuncunun hangi dizide yer aldığı araştırılmaya başlandı. Peki, Defne Samyeli hangi dizide oynuyor? Defne Samyeli yeni dizisi ne? Defne Samyeli rol aldığı dizi nedir? Detaylar haberimizde...

DEFNE SAMYELİ HANGİ DİZİDE OYNUYOR?

Defne Samyeli, Atv ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisine Elmas Heves karakteriyle dahil olmuştur. Elmas Heves, ünlü bir boşanma avukatıdır.

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Spiker, Sunucu, Oyuncu ve Köşe Yazarı Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde İstanbul'da Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nde dünyaya geldi. Aslen Malatya'lı olan Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli babası Haluk Samyeli'dir. Defne Samyeli'nin Amiral olan babası Haluk Samyeli Defne Samyeli 13 yaşındayken vefat etti.

Defne Samyeli, henüz çocukken TRT İstanbul Rasyosu'nun çocuk kadrosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi'ni üçüncülükle bitirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'ne girdi ancak iş hayatının yoğunluğu nedeniyle devam edemedi. Yıllar sonra yatay geçiş yaptığı İş İdaresi Bölümü'nden mezun oldu.

24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box'ın ya da sonraki adıyla İnter Star'ın güzellik yarışmasında "Türkiye üçüncü güzeli" oldu. Ardından Senegal'deki Avrupa Güzellik Yarışması'nda dördüncü oldu. Yarışmanın birincisi elendikten sonra Defne Samyeli üçüncülük tacını giydi.

İnter Star ekranlarında "Youngstar Galaxy" adlı bir gençlik programı, ardından "Salı Pazarı" adlı program ile sunuculuk yapmaya başladı. 1991 yılında Magic Box kanalında Ümit Aktan ile birlikte sunduğu sabah programı "İyi Günler Türkiye" ile popülerliği arttı.

Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

Defne Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli Melih Kibar şarkılarından oluşan "Tek Başına" isimli bir albümü vardır.

Müzikten vazgeçmeyen Defne Samyeli, hatta gönlü hep müzikal tiyatroda olduğu için bu alanlarda önemli isimlerden ders almaya başladı. Türkiye'de ünlü operacılar Belkıs Aran, Gül Sabar ve Tülay Uyar on beş yıllık şan eğitiminin mentor'ları oldular. New York'ta Broadway yıldızlarını çalıştıran bir müzisyen ve oyuncu koçu Bruce Kolb'tan yıllarca şan dersi aldı. Küçüklüğünden beri kendini Broadway'de hayal eden ve bulduğu her fırsatta yurtdışında müzikal şov izleyen Samyeli Evita ve Aida gibi bazı şovların şarkı ve librettolarını ezbere bilmektedir.

1994 yılında Show Tv'de "Show'da Show" adlı bir eğlence programı yaptı. 1997 yılında Show TV Kanal D'ye transfer oldu. Bir süre "Şakalamaca" adlı programı sunduktan sonra "Gecenin İçinden" adlı haber programını sunmaya başladı. Editörlüğü de üstlenen Defne Samyeli, 1999 Ekiminde Kanal D'nin "anchorwoman"ı olarak karşımıza çıktı.

Defne Samyeli yayın hayatında birçok ödül kazandı. Bunlardan ikisi uluslararası New York TV Festivals'da ayrıca art arda iki yıl Dünyanın En İyi İkinci Anchor'ı seçildi.

2000 yılında rahim kanserine yakalandı. Tedavi görüp iyileşti. Temmuz 2000 ayında Amerika'ya giderek New york'da Ameliyat oldu.