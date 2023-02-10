Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Hatay'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Defne ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Defne nerede? Defne nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Defne hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Hatay'ın Defne ilçesi merak edildi. Peki, Defne nerede? Defne nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Defne hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

DEFNE NEREDE?

Defne, Hatay ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 160.066

DEFNE NÜFUSU NEDİR?

Hatay'da yer alan Samandağ ilçesinin nüfusu 160.066'dır.

DEFNE HANGİ İLE BAĞLI?

Defne, Hatay'da Antakya'nın güneyinde yer alan ilçedir. 2012 yılında çıkan belediyeler yasası ile Antakya'dan ayrılmış ve ayrı ilçe ilan edilmiştir. İlçe, Hatay Merkezi ikiye bölünerek meydana getirilmiştir ve parçalardan güneyde yer alan Defne ilçesi olarak adlandırılmıştır. Mart 2019 seçimlerinde Belediye Başkanı CHP'ten İbrahim Güzel Seçilmiştir.

Defne

Hatay'ın büyükşehir olması ile birlikte 2012 yılında bazı bölgeler ile birlikte Antakya'dan ayrılan Defne, Hatay il merkezine yalnızca 4 kilometre mesafededir.

Antakya'dan birkaç yıl önce ayrılmış yeni bir ilçe olsa da Defne, Hatay'ın tarihi en eskiye dayanan bölgelerinden biridir. M.Ö. 4000 yılında yerleşimin tespit edildiği Harbiye Mahallesi, Defne'de yer alan önemli mahallelerden birisidir. Ayrıca Harbiye Mahallesi'nde bulunan Harbiye Şelalesi, görülmeye değer bir doğal güzelliktir. Şelalenin etrafında yer alan restoranlar ve kafelerde vakit geçirerek sizler de huzurlu bir dinlenme yaşayabilirsiniz.