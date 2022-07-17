Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster ne demişti? Defne Joy Foster ölüm nedeni nedir?

Defne Joy Foster kimdir? Sihirli Annem dizisinin çılgın Eda'sı, 1975 yılında Adana'da doğdu. Babası İncilik üssünde görevli bir subaydı. İzmir'de eğitimini tamamlayan Defne Joy Foster hakkında Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster ölüm nedeni nedir? Defne Joy Foster neden öldü? soruları gündem oldu. İşte detaylar...

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Defne Joy Nayman Foster, 2 Eylül 1975 tarihinde İncirlik, Adana'da dünyaya geldi. Türk görüntü yönetmeni, oyuncu, sunucu ve eski DJ olarak bilinen Foster'ın annesi Türk Hatice Nayman'dır. NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster'ın kızı olarak doğdu. Çiftin boşanmasıyla Foster'ın babası memleketi Alabama'ya gitti ve Foster, annesiyle kaldı. Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. 1992 yılında İzmir Fatih Lisesi'nden mezun oldu ve daha sonra eğitimini sürdürmedi.

Foster, ilk olarak 1996'da Kral TV VJ'i olarak ekrana geldi ve daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Sonrasında oyunculuğa başladı, uzunca bir süre Sihirli Annem adlı dizide Eda karakterini canlandırdı. Oyunculuğun yanında tekrar program sundu. tv8'de yayınlanan Bir İş İçin Lazım adlı programı Cemil Büyükdöğerli ile birlikte sundu. TRT programı olan Çeyiz Şov'u sundu. Ayrıca Kanal 7'de Zula adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Son olarak Acun Ilıcalı'nın sunup, yapımını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı programa yarışmacı olarak katıldı.

Foster, sette görüntü yönetmeni olarak çalışan ve burada tanıştığı İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Assos'ta nikah masasına oturdu ve bu evlilikten 13 Haziran 2009'da Can Kılıç adında bir oğlu oldu. 2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Foster'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ölüm nedeni uzun süre merak konusu olsa da 2014 yılında çıkan adli tıp raporunda ''Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş'' ifadeleri yer aldı.

DİZİLERİ

1997: Ruhsar Konuk Oyuncu

2000: Beyaz Yalanlar Yardımcı Oyuncu

2000: Dadı Yardımcı Oyuncu

2003: Sihirli Annem Eda

2006: Selena Pandora

2007: Hayal ve Gerçek Yardımcı Oyuncu

SUNDUĞU PROGRAMLAR

Çeyiz Show

Çat Kapı

Bir İş İçin Lazım

NTV Yeşil Ekran

Uzman Avı

Zula

YARIŞMALAR

2002 : Altıncı His (Takım kaptanı)

2010-2011: Yok Böyle Dans (Yarışmacı)

DEFNE JOY FOSTER'IN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON SÖZLERİ!

Defne Joy Foster'in ölmeden birkaç dakika önce, 'Benim astımım tuttu, nefes alamıyorum' dediği ve 112 Acil ambulansı gelmeden hayatını kaybettiği belirtildi.

Annesi Türk, babası Amerikan olan Defne Joy Foster, üç yıl önce evlenmiş ve bir oğlu olmuştu. İlk olarak Kral TV DJ'yi olarak ekran başına geçen Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu ile dizi oyunculuğu yapmıştı.

Defne Joy Foster'ın ölü bulunduğu evin önünden bildiren HABERTÜRK muhabirinin aktardığı bilgilere göre, bir önceki akşam 'Yok Böyle Dans' adlı yarışma programından arkadaşlarıyla birlikte dışarıda eğlenen ve alkol alan genç sunucu, oradan Caddebostan'daki bir arkadaşının evine gitti. Astım hastası olduğu için aldığı ilaçlarla alkolün karışması sonucu fenalaştığı iddia edilen Foster'ın arkadaşı eve doktor çağırdı. 112'yi de aradığını belirten arkadaşının iddiasına göre, acil servis gelmeden Defne Joy Foster hayatını kaybetmişti.