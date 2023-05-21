Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremzedelerle buluştuktan sonra Defne Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Defne Hastanesi açıldı mı? Sorusu gündemde merak edilenler arasında yer alıyordu. Peki, Defne Hastanesi açıldı mı? Defne Devlet Hastanesi hizmet veriyor mu, kullanıma açıldı mı?

Yapımı 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Temel atma törenindeki görüntülerle tartışmalara sebep olan hastanenin açılışına ilişkin Erdoğan, "Defne Hastanesi'yle ilgili bir fotoğraf karesi üzerinden kem söz söyleyenlerin hepsini de mahcup ederek, aradan 2 ay bile geçmeden inşaatı bitirdik. Hastanemiz depremzede kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Peki, Defne Hastanesi açıldı mı? Defne Devlet Hastanesi hizmet veriyor mu, kullanıma açıldı mı?

DEFNE HASTANESİ AÇILDI MI?

Yaklaşık 2 ay önce İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'in o dönem paylaştığı fotoğrafa göndermede bulunan Erdoğan, "Bir fotoğraf karesi üzerinden tezvirat üretenlerin daha sonraki günlerde işin nasıl yürüdüğüne dair tek kelime ettiklerini göremedim. Türk muhalefetinin hastalığı işte budur. " dedi.

"2 AY GEÇMEDEN İNŞAATI BİTİRDİK"

Sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunan Erdoğan, "Defne Hastanesi'yle ilgili bir fotoğraf karesi üzerinden kem söz söyleyenlerin hepsini de mahcup ederek, aradan 2 ay bile geçmeden inşaatı bitirdik. Hastanemiz depremzede kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yapacağız dersek işte buyrun. Ziya Paşa ne diyor 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır semeri'. Bir tanesi çıkmış ne diyor '3 ayda ne yapıyorsun' diyor. Eğer sende yüz varsa eğer karakterin müsaitse gel Defne Hastanesi'ni gör. Temelini 24 Mart'ta attığımız 300 yataklı hastanemizi 3 ay içerisinde bitirme sözünü vermiştik. Salgın döneminde İstanbul'da iki ayrı hastaneyi aynı sürede kurma tecrübesine sahiptik. Bizi oradan bir tecrübemiz var. Biz bunlar gibi akşam yalan, sabah yalan yok.

"BİZ AYRIM YAPAMAYIZ"

Bize dediler ki, 'burada Kılıçdaroğlu Bay Bay Kemal yüzde 90 oy aldı, siz yüzde 8 oy aldınız'. Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada deprem oldu mu? Ölenler, yaralananlar var mı? Biz ayrım yapamayız. Mezhep, meşrep, ırk böyle bir şey bizim dinimizde de yok, kitabımızda da yok. Ben inanıyorum ki, benim vatandaşım gerekli gördüğü zamanda gerekeni de yapacaktır. Hatay'da 100 yataklı Arsus, 100 yataklı hassa, 30 yataklı Belen hastanelerini hizmete açmıştık. Sadece işimize baktık. Şu anda tomografisiyle, MR'yıla ve yarından itibaren hastane kabulüne başlayacak burası.

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