Deeperise x Elyas & Taha - Uzak Olmasın Aralarımız şarkı sözleri! Deeperise Uzak Olmasın Aralarımız sözleri - Haberler

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Deeperise x Elyas & Taha - Uzak Olmasın Aralarımız şarkı sözleri! Deeperise Uzak Olmasın Aralarımız sözleri

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Deeperise x Elyas & Taha - Uzak Olmasın Aralarımız şarkı sözleri! Deeperise Uzak Olmasın Aralarımız sözleri

Deeprise, yeni parçası Uzak Olmasın Aralarımız'ı Elyas ve Taha iş birliğiyle piyasaya sürdü. Youtube, Deezer, iTunes, Spotify gibi platformlarda yayınlanan şarkı kısa sürede binlerce izlemeye ulaştı. Peki, Deeperise x Elyas & Taha - Uzak Olmasın Aralarımız şarkı sözleri nedir? İşte, Deeperise x Elyas & Taha - Uzak Olmasın Aralarımız şarkı sözleri...

Deeperise x Elyas & Taha - Uzak Olmasın Aralarımız şarkı sözleri araştırılıyor. Kısa sürede, farklı müzik platformlarında binlerce dinlemeye ulaşan Deeperise Uzak Olmasın Aralarımız sözleri haberimizde...

DEEPRISE ELYAS & TAHA UZAK OLMASIN ARALARIMIZ

Yine örme duvarları

Bu bizi çok yavaşlatır

Ne eksik ne fazlayım

Hayatım bi varsayım

*

O kıvırcık saçların

Ellerime dolanır

Kalbimi de yavaşlatır

Öpmek o dudaklarını

*

Sardın yine yaralarımı

Uzak olmasın aralarımız

Ruhumu tek sana açarım

Seni sevmek bana yaradı bebek

*

Tüm gün aklım sende kalır

Kapılarım bi sana açılır

Beklemiyorum anlamanı

Ama ben senin anlamınım bebek

*

Sevemedim yalnız yürümeyi

Her şeyi görmeyi büyümeyi

Giymeden kırışıyor gömleğim

Buna rağmen öndeyim

*

Fazlasına gerek duymadım

Ama ben sen gibisini ummadım

Tüm gün seni düşüneyim

Nerede ki senin örneğin

*

Küstürmem yüzünü

Yerini üzülür

Çekemedim gözümü

Üstünden hiç

*

Yanımda olsan da

Daha da yakın kal

Ben seni bulsam da

Sen beni kaybetme

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