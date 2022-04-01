Deeperise x Elyas & Taha - Uzak Olmasın Aralarımız şarkı sözleri! Deeperise Uzak Olmasın Aralarımız sözleri
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Deeprise, yeni parçası Uzak Olmasın Aralarımız'ı Elyas ve Taha iş birliğiyle piyasaya sürdü. Youtube, Deezer, iTunes, Spotify gibi platformlarda yayınlanan şarkı kısa sürede binlerce izlemeye ulaştı. Peki, Deeperise x Elyas & Taha - Uzak Olmasın Aralarımız şarkı sözleri nedir? İşte, Deeperise x Elyas & Taha - Uzak Olmasın Aralarımız şarkı sözleri...
Deeperise x Elyas & Taha - Uzak Olmasın Aralarımız şarkı sözleri araştırılıyor. Kısa sürede, farklı müzik platformlarında binlerce dinlemeye ulaşan Deeperise Uzak Olmasın Aralarımız sözleri haberimizde...
DEEPRISE ELYAS & TAHA UZAK OLMASIN ARALARIMIZ
Yine örme duvarları
Bu bizi çok yavaşlatır
Ne eksik ne fazlayım
Hayatım bi varsayım
*
O kıvırcık saçların
Ellerime dolanır
Kalbimi de yavaşlatır
Öpmek o dudaklarını
*
Sardın yine yaralarımı
Uzak olmasın aralarımız
Ruhumu tek sana açarım
Seni sevmek bana yaradı bebek
*
Tüm gün aklım sende kalır
Kapılarım bi sana açılır
Beklemiyorum anlamanı
Ama ben senin anlamınım bebek
*
Sevemedim yalnız yürümeyi
Her şeyi görmeyi büyümeyi
Giymeden kırışıyor gömleğim
Buna rağmen öndeyim
*
Fazlasına gerek duymadım
Ama ben sen gibisini ummadım
Tüm gün seni düşüneyim
Nerede ki senin örneğin
*
Küstürmem yüzünü
Yerini üzülür
Çekemedim gözümü
Üstünden hiç
*
Yanımda olsan da
Daha da yakın kal
Ben seni bulsam da
Sen beni kaybetme