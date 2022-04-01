Deeperise x Elyas & Taha - Uzak Olmasın Aralarımız şarkı sözleri! Deeperise Uzak Olmasın Aralarımız sözleri

Deeperise x Elyas & Taha - Uzak Olmasın Aralarımız şarkı sözleri araştırılıyor. Kısa sürede, farklı müzik platformlarında binlerce dinlemeye ulaşan Deeperise Uzak Olmasın Aralarımız sözleri haberimizde...

DEEPRISE ELYAS & TAHA UZAK OLMASIN ARALARIMIZ

Yine örme duvarları

Bu bizi çok yavaşlatır

Ne eksik ne fazlayım

Hayatım bi varsayım

*

O kıvırcık saçların

Ellerime dolanır

Kalbimi de yavaşlatır

Öpmek o dudaklarını

*

Sardın yine yaralarımı

Uzak olmasın aralarımız

Ruhumu tek sana açarım

Seni sevmek bana yaradı bebek

*

Tüm gün aklım sende kalır

Kapılarım bi sana açılır

Beklemiyorum anlamanı

Ama ben senin anlamınım bebek

*

Sevemedim yalnız yürümeyi

Her şeyi görmeyi büyümeyi

Giymeden kırışıyor gömleğim

Buna rağmen öndeyim

*

Fazlasına gerek duymadım

Ama ben sen gibisini ummadım

Tüm gün seni düşüneyim

Nerede ki senin örneğin

*

Küstürmem yüzünü

Yerini üzülür

Çekemedim gözümü

Üstünden hiç

*

Yanımda olsan da

Daha da yakın kal

Ben seni bulsam da

Sen beni kaybetme

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