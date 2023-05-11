Deep Fake nedir? Deep Fake ne demek?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Deep Fake kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Deep Fake anlamı ne? Deep Fake ne demek?

Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Sıklıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ve üst üste konması ile üretilirler. Deepfake, "deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerden türetilmiş bir birleşik kelimedir.

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in deepfake ile oluşturulmuş bir videosu. Videoda Amerikalıları seçim müdahalesi ve artan siyasi bölünme konusunda uyarıyor.

Kim Jong-un'un deepfake ile oluşturulmuş bir videosu

Deepfake, ünlülerin sahte pornografik videolarında, intikam pornosunda, siyasi liderlerin konuşmalarında, sahte haberlerde, aldatmacalarda ve finansal sahtekarlıklarda kullanıldığı için yaygın ilgi görmüştür. Bu tarz kullanımların tespit edilmesi ve sınırlandırılması için hem endüstri hem de hükûmetten tepkiler gelmiştir. Deepfake teknolojisinin kullanılmasına olanak sağlayan yazılımlardan birisi FaceApp'tir. FaceApp, gülümseme, daha genç görünme, daha yaşlı görünme veya cinsiyet değiştirmek gibi özelliklere sahiptir. Böylece kişinin yüz görüntüsünü değiştirebilir.