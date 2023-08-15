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Dedublüman - Günü Gelir şarkı sözleri! 'Günü Gelir' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Dedublüman'ın yeni şarkısı Günü Gelir, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Dedublüman - Günü Gelir sözleri nelerdir? Dedublüman - Günü Gelir şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Dedublüman - Günü Gelir şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Mustafa Yavuz/Besim Talı ikilisine aittir.

DEDUBLÜMAN - GÜNÜ GELİR ŞARKI SÖZLERİ

Günü gelir,

Seni de yakar bir söz ya da bir göz

Anlamadın

Bitiverir;

Daha çok vakit varken, mümkünken

Anlamadan

***

Dudağında ismimi duydum

Ellerinde bir güldüm (bir) soldum

İstiyorsa onun olsun

Bir gün için bir ömür…

Ziyan oldum

***

Tanıyorum bakışındaki makus, sana mahsus vazgeçişi

Yazılmamış.

Yazabilir miyiz dersin?

Bir hikaye bizim için…

***

Dudağında ismimi duydum

Ellerinde bir güldüm (bir) soldum

İstiyorsa onun olsun

Bir gün için bir ömür…

Ziyan oldum

***

Beni alsın yerlere vursun

Soğuyana kadar içi, beni yorsun

Kaçamam ki kokusundan

Ne olursa olsun

Dizinde son bulsun

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