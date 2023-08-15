Dedublüman - Günü Gelir şarkı sözleri! 'Günü Gelir' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Gündem Haberleri
Dedublüman'ın yeni şarkısı Günü Gelir, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Dedublüman - Günü Gelir sözleri nelerdir? Dedublüman - Günü Gelir şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Dedublüman - Günü Gelir şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Mustafa Yavuz/Besim Talı ikilisine aittir.
DEDUBLÜMAN - GÜNÜ GELİR ŞARKI SÖZLERİ
Günü gelir,
Seni de yakar bir söz ya da bir göz
Anlamadın
Bitiverir;
Daha çok vakit varken, mümkünken
Anlamadan
***
Dudağında ismimi duydum
Ellerinde bir güldüm (bir) soldum
İstiyorsa onun olsun
Bir gün için bir ömür…
Ziyan oldum
***
Tanıyorum bakışındaki makus, sana mahsus vazgeçişi
Yazılmamış.
Yazabilir miyiz dersin?
Bir hikaye bizim için…
***
Dudağında ismimi duydum
Ellerinde bir güldüm (bir) soldum
İstiyorsa onun olsun
Bir gün için bir ömür…
Ziyan oldum
***
Beni alsın yerlere vursun
Soğuyana kadar içi, beni yorsun
Kaçamam ki kokusundan
Ne olursa olsun
Dizinde son bulsun