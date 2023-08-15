Dedublüman - Günü Gelir şarkı sözleri! 'Günü Gelir' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Dedublüman'ın yeni şarkısı Günü Gelir, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Dedublüman - Günü Gelir sözleri nelerdir? Dedublüman - Günü Gelir şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Dedublüman - Günü Gelir şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Mustafa Yavuz/Besim Talı ikilisine aittir.

DEDUBLÜMAN - GÜNÜ GELİR ŞARKI SÖZLERİ

Günü gelir,

Seni de yakar bir söz ya da bir göz

Anlamadın

Bitiverir;

Daha çok vakit varken, mümkünken

Anlamadan

***

Dudağında ismimi duydum

Ellerinde bir güldüm (bir) soldum

İstiyorsa onun olsun

Bir gün için bir ömür…

Ziyan oldum

***

Tanıyorum bakışındaki makus, sana mahsus vazgeçişi

Yazılmamış.

Yazabilir miyiz dersin?

Bir hikaye bizim için…

***

Dudağında ismimi duydum

Ellerinde bir güldüm (bir) soldum

İstiyorsa onun olsun

Bir gün için bir ömür…

Ziyan oldum

***

Beni alsın yerlere vursun

Soğuyana kadar içi, beni yorsun

Kaçamam ki kokusundan

Ne olursa olsun

Dizinde son bulsun