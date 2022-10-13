Dedublüman - Belki şarkı sözleri! Öldürdüm çiçeğimi şarkı sözleri!
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Dedublüman grubunun son zamanlarda viral olan Belki şarkı sözleri birçok kişi tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Şarkı ismini bilmeyen birçok kişi ise Öldürdüm çiçeğimi şarkı sözleri şeklinde internet üzerinde arama yapıyor. İşte merak eden kişiler için Dedublüman - Belki şarkı sözleri! Öldürdüm çiçeğimi şarkı sözleri!
Yakın zamanda Dedublüman grubunun yayınlamış olduğu belki şarkısı, kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında viral hale geldi ve dinleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Listelerin üst sıralarında yer alan şarkının sözleri ise dinleyenler tarafından merak ediliyor. Popüler ve viral olan şarkının sözlerini merak eden dinleyiciler için şarkı sözlerini haberimize ekledik. İşte Dedublüman - Belki şarkı sözleri! Öldürdüm çiçeğimi şarkı sözleri!
DEDUBLÜMAN - BELKİ ŞARKI SÖZLERİ
Omzumda işlemediğim günahlar
Sözlerimde riya var
Kederimde bir aşk
Görüyor mu?
Belki de yanlıştı doğrularım
Aşkını, sevgini sorguladım
Yolların kapalıydı zorlamadım
Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım
Duyamadım, gidişin sessizdi
Bilemem ki ben yarın
Sessizce döner misin?
Sanmam ki
Belki de yanlıştı doğrularım
Aşkını, sevgini sorguladım
Yolların kapalıydı zorlamadım
Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım