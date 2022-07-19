Dedemin Fişi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Dedemin Fişi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dedemin Fişi ne zaman çıktı?
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Bugün Star TV'de Dedemin Fişi filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Dedemin Fişi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Dedemin Fişi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dedemin Fişi ne zaman çıktı? merak etti. Peki, Dedemin Fişi oyuncu kadrosunda kimler var? Dedemin Fişi konusu nedir? İşte detaylar...
Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan; Güldür Güldür Ekibinden Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Uğur Bilgin'in yer aldığı ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 2015 yapımı komedi türü Türk Filmi. Dedemin Fişi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Dedemin Fişi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dedemin Fişi ne zaman çıktı?
DEDEMİN FİŞİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Dedemin Fişi filmi Bolu ilinde çekilmiştir. Film çekimleri Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılmıştır.
DEDEMİN FİŞİ NE ZAMAN ÇIKTI?
Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken, sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.
DEDEMİN FİŞİ KONUSU NEDİR?
Malatyalı Çirci Ailesi'nin kahkaha dolu serüveni, beyin ölümü gerçekleşmiş aile reisi Salih Çirci'nin fişinin çekilmesine karar vermek üzere tüm aile üyelerinin buluşmasıyla başlar. Dört bir yana dağılmış, her biri küçük hesaplara, büyük hayallere, saflıkla kurnazlık arasında sıkışmış vicdanlara sahip Çirçi'lerin daha fiş çekilmeden ortaya çıkan miras kavgaları birbirinden komik olaylara sebep olur.
DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci
Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci
Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci
Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci
Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci
Özge Borak - Nurgül Çirci
Ayşen Gruda - Darendeli Teyze
Aziz Aslan - Şinasi
Onur Atilla - Vecdi Şimşir
Doğa Rutkay - Pervin Kaya
Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir
Erdem Yener - Bora Çirci
Burak Topaloğlu - Ivan
İrem Sak - Kader Çirci
Kıvanç Baran Arslan - Rıza
Özlem Tokaslan - Üzerlik
Zeynep Kankonde - Semra