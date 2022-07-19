Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan; Güldür Güldür Ekibinden Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Uğur Bilgin'in yer aldığı ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 2015 yapımı komedi türü Türk Filmi. Dedemin Fişi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Dedemin Fişi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dedemin Fişi ne zaman çıktı?

DEDEMİN FİŞİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dedemin Fişi filmi Bolu ilinde çekilmiştir. Film çekimleri Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılmıştır.

DEDEMİN FİŞİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken, sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.

DEDEMİN FİŞİ KONUSU NEDİR?

Malatyalı Çirci Ailesi'nin kahkaha dolu serüveni, beyin ölümü gerçekleşmiş aile reisi Salih Çirci'nin fişinin çekilmesine karar vermek üzere tüm aile üyelerinin buluşmasıyla başlar. Dört bir yana dağılmış, her biri küçük hesaplara, büyük hayallere, saflıkla kurnazlık arasında sıkışmış vicdanlara sahip Çirçi'lerin daha fiş çekilmeden ortaya çıkan miras kavgaları birbirinden komik olaylara sebep olur.

DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci

Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci

Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci

Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci

Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci

Özge Borak - Nurgül Çirci

Ayşen Gruda - Darendeli Teyze

Aziz Aslan - Şinasi

Onur Atilla - Vecdi Şimşir

Doğa Rutkay - Pervin Kaya

Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir

Erdem Yener - Bora Çirci

Burak Topaloğlu - Ivan

İrem Sak - Kader Çirci

Kıvanç Baran Arslan - Rıza

Özlem Tokaslan - Üzerlik

Zeynep Kankonde - Semra