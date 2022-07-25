Dedeman Hotels Resorts Internatıonal'ın Yeni Gelirler Direktörü Güngör Ünay Türköz Oldu Dedeman Hotels & Resorts International’ın Gelirler Direktörlüğü’ne sektörün deneyimli ismi Güngör Ünay Türköz getirildi. Türköz, Dedeman’ın Türkiye ve yurtdışındaki tüm otellerinin gelir yönetiminden sorumlu olacak. Dedeman Hotels & Resorts International'ın Gelirler Direktörlüğü'ne sektörün deneyimli ismi Güngör Ünay Türköz getirildi. Türköz, Dedeman'ın Türkiye ve yurtdışındaki tüm otellerinin gelir yönetiminden sorumlu olacak. Dedemen Hotel'den yapılan açıklamaya göre, Dedeman Hotels & Resorts International'ın Gelirler Direktörlüğünü Güngör Ünay Türköz üstlendi. Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Türköz, profesyonel iş hayatına 2000 yılında Pera Palas'da başladı. Türköz, ardından sırasıyla; Riva Hotels, Acapulco Resorts Convention & Spa, Rixos Antalya, Rixos Libya, Radisson Blu Libya ve Radisson Blu Moldova otellerinde çeşitli görevlerde bulundu. Güngör Ünay Türköz, son olarak 2019-2022 yılları arasında Radisson Blu Nijer Otel'de Otel Müdürü olarak görev yapıyordu. ANKA / Finans Türkiye Libya Finans Haberler

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