Dedeman Hotels Resorts Internatıonal'ın Yeni Gelirler Direktörü Güngör Ünay Türköz Oldu
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Dedeman Hotels & Resorts International’ın Gelirler Direktörlüğü’ne sektörün deneyimli ismi Güngör Ünay Türköz getirildi. Türköz, Dedeman’ın Türkiye ve yurtdışındaki tüm otellerinin gelir yönetiminden sorumlu olacak.
Dedeman Hotels & Resorts International'ın Gelirler Direktörlüğü'ne sektörün deneyimli ismi Güngör Ünay Türköz getirildi. Türköz, Dedeman'ın Türkiye ve yurtdışındaki tüm otellerinin gelir yönetiminden sorumlu olacak.
Dedemen Hotel'den yapılan açıklamaya göre, Dedeman Hotels & Resorts International'ın Gelirler Direktörlüğünü Güngör Ünay Türköz üstlendi. Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Türköz, profesyonel iş hayatına 2000 yılında Pera Palas'da başladı. Türköz, ardından sırasıyla; Riva Hotels, Acapulco Resorts Convention & Spa, Rixos Antalya, Rixos Libya, Radisson Blu Libya ve Radisson Blu Moldova otellerinde çeşitli görevlerde bulundu.
Güngör Ünay Türköz, son olarak 2019-2022 yılları arasında Radisson Blu Nijer Otel'de Otel Müdürü olarak görev yapıyordu.