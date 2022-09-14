Dünya'nın her yerinde bulunan ülkelerin yüzlerce ili ve ilçesi var. En çok merak edilenlerden birisi ise Dedeağaç'tır. Merakla araştırılan yerlerden biri olan Dedeağaç merakla araştırılıyor. İsmini sıklıkla duyduğumuz Dedeağaç nerede? Soruları sıklıkla araştırılıuor. Peki, Dedeağaç nerede? Dedeağaç hangi ülkede? Dedeağaç nereye bağlı?

Merakla araştırılan yerlerden birisi olan Dedeağaç çok kez araştırılmıştır. Ülkemize yakınlığı ile de bilinen Dedeağaç Türkiye vatandaşları tarafından da merakla araştırılıyor. Sıklıkla araştırılan ve merak edilen Dedeağaç hakkında bilgi edinmek isteyen kişilerin sayısı oldukça fazla. İsmini sık sık duyduğumuz Dedeağaç'ın nerede olduğu merak konusu. Peki, Dedeağaç nerede? Dedeağaç hangi ülkede? Dedeağaç nereye bağlı?

DEDEAĞAÇ NEREDE?

Dedeağaç veya Aleksandrupoli Yunanistan'da Batı Trakya'da Evros ilinde (nomos) bir liman kenti olup aynı zamanda bu ilin merkezidir. 2001 nüfusu 48.885'dir. Evros ilinin en büyük şehridir. İpsala Gümrük Kapısı'ndan 30 dakika (40 km) kadar uzaklıkta yer alan yerleşim biriminde küçük bir havaalanı ve bir sağlık bilimleri fakültesi bulunur. Kentin en işlek caddesi "Dimokratias"tır. Cadde üzerinde birçok kafe, banka ve alışveriş dükkânı bulunmaktadır. Çağdaş dönemde Dedeağaç şehri, "Dedeağaç" adıyla bir balıkçı köyü olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde XIX. yüzyılda kurulmuştur. Kuruluşu sebebiyle, Dedeağaç'ın adı Bulgarca, Makedonca gibi birçok civar dilinde Dedeagaç şeklindedir. 1920'ye dek Yunancada da şehrin adı Dedeagaç (?????????) şeklinde olmuştur. 1920 yılında Yunanistan kralı Aleksandros'un şehri ziyareti sonrasında şehrin Yunanca adı Aleksandrupoli (??????????π???) olarak değiştirilmiştir. Kral I. Aleksandros Trakya'nın Yunanlar tarafından işgal edilen yerlerini gezerken 8 Temmuz 1920'de uğradığı Dedeağaç'ta, Dedeağaç isminin Yunancada Aleksandropolis (Aleksandros'un yeri) olarak değiştirildiği ilan edildi.

MÖ 340'ta II. Philippos topraklarını genişletmek amacı ile Byzantion'a gitti. Babası İskender'i henüz 16 yaşında iken kral naibi olarak yerine bırakmıştır. Bu sırada yerel kabileler ayaklanmıştır. İskender ordusuyla gidip bu ayaklanmayı başarıyla bastırdı. Kabilelerden aldığı bu toprakların üzerine kendi isminde bir kent kurmuştur. Edirne Vilayet Matbaası Müdürü Şevket Dağdeviren'in yazdığı 1892 tarihli salnameye göre; Dedeağaç sancağı, Dedeağaç, Enez ve Sofulu kazalarıyla Ferecik ve Mekri nahiyelerinden oluşur. Sancağın toplamda 3 kazası, 12 nahiyesi ve 168 köyü vardır. Dedeağaç kazası ise Dedeağaç kasabası, Şahinler, Doğanca, Hisar ve Semadirek nahiyeleriyle 41 köyden oluşur. Dedeağaç kasabası 427 ev ve 2101 nüfuslu bir ticaret merkezidir.