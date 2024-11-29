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Dede Korkuta'ta, İlyada'a, Decameron'da, Binbir Gece Masalları'nda teleme, çobanaşı geçer mi?

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Taze sağılmış keçi sütüne incir sütü veya incir dali konup sütün 5 dakika içerisinde mayalanmasıyla yapılan, Anadolu Yörükleri arasında "teleme" ve "çobanaşı" da denen tarif hangi eserde de geçmektedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Taze sağılmış keçi sütüne incir sütü veya incir dali konup sütün 5 dakika içerisinde mayalanmasıyla yapılan, Anadolu Yörükleri arasında "teleme" ve "çobanaşı" da denen tarif hangi eserde de geçmektedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Taze sağılmış keçi sütüne incir sütü veya incir dali konup sütün 5 dakika içerisinde mayalanmasıyla yapılan, Anadolu Yörükleri arasında "teleme" ve "çobanaşı" da denen tarif hangi eserde de geçmektedir?

TAZE SAĞILMIŞ KEÇİ SÜTÜNE İNCİR SÜTÜ VEYA İNCİR DALİ KONUP SÜTÜN 5 DAKİKA İÇERİSİNDE MAYALANMASIYLA YAPILAN, ANADOLU YÖRÜKLERİ ARASINDA "TELEME" VE "ÇOBANAŞI" DA DENEN TARİF HANGİ ESERDE DE GEÇMEKTEDİR?

A: Decameron

B: Binbir Gece Masalları

C: İlyada

D: Dede Korkut Hikâyeleri

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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