Dede Korkut Türk anlatımının en önemli sembollerinden bir tanesidir. Onun öyküleri genellikle destan özelliğindeki pek çok halk kahramanının mücadelesini anlatır. Onun hikayelerinde Türk beyleri, savaşçıları, tarihi ve özellikleri hakkında bilgi edinmek mümkündür ki; bu öykülerin yazılış amacının da bu bilgileri gelecek nesillere aktarmak olduğu düşünülür. Peki, Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı ve kaç yılında öldü? Dede Korkut (Korkut Ata) Hikayeleri neler?

Dede Korkut, Türk tarihi açısından ve Türk dünyası açısından çok büyük önem taşıyan bir karakterdir. Onun yazmış olduğu hikayeler günümüzde hala öğrencilerin Türklük bilinci ile büyümesi ve atalarını tanıması için okullarda okutuluyor. Peki, Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı ve kaç yılında öldü? Dede Korkut (Korkut Ata) Hikayeleri neler? İşte detaylar haberimizde...

DEDE KORKUT KİMDİR, NE ZAMAN YAŞADI?

Dede Korkut, Türk Dünyasının 'bilge atası' olarak bilinen ve kabul edilen biridir. Kendisinin Oğuzların Kayı ve Bayat boylarından geldiği ve 570 ile 632 seneleri arasında yaşadığı tahmin edilir. Hz. Muhammed ile aynı dönemde yaşadığı rivayet edilen ve tahmin edilen Dede Korkut, bütün tüm kavimlerinin dâhisi ve atası olarak kabul edilir. Türk destan ve hikayelerinde, Dede Korkut'un adına ve onun mucizevi sözlerine denk gelmek hemen her zaman mümkündür.

Dede Korkut, tüm dünyada Türklüğün en önemli sembollerinden bir tanesidir. Dede Korkut öykülerinde destan özellikli çeşit çeşit halk kahramanının mücadeleleri anlatılır. Bu öykülerde güzel ve derin sözler, Türklerin tarihine mensup rivayetler, han ve beyler hakkında methiyeler, Türk töresine ait çeşitli konular aktarılarak, iyiye övgü ve kötüye eleştiri mevcuttur.

Her hikayenin sonunda kopuzu ile görünen Dede Korkut, Oğuz beylerine ve boylarına dualar okuyarak şiirler ve bilgece sözler aktarır. Bu öykülerde, Türk boylarının savaş, barış, aile ve eğitim yapısı, üstün ahlakı ve duruşundaki sağlamlığın da üzerinde sağlam bir şekilde durulur.

Dede Korkut'un Asıl adı Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı) olan ve Arapça lisanında yazılmış olan 12 destansı hikâyenin yer aldığı asıl nüsha Almanya'nın Dresten adlı Kütüphanesi'nde bulunur. 6 öyküden oluşan ikinci nüsha ise Vatikan Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.