Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam milyonluk soru açıldı. Dede Korkut Hikayeleri karakterleri sorulan sorunun doğru cevabı merak edildi. Peki, Dede Korkut Hikayeleri karakterleri kimler? Kim Milyoner Olmak İster Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Bayındır Han doğru cevap ne? Kim Milyoner Olmak İster Dede Korkut hikayeleri ve karakterleri neler?

Bala Hatun kimdir? Dede Korkut Hikayeleri karakterlerinden biri mi? Kim Milyoner Olmak İster doğru cevap ne?

Dede Korkut anlatıları Oğuz boylarının hikayelerini kaleme almıştır. Bu eserde kahramanlık, töreler, gelenekler, aşk ve yiğitlik konuları işlenmiştir. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam milyonluk soruda Dede Korkut karakterlerinden soruldu. Peki, Dede Korkut Hikayeleri karakterleri kimler? Kim Milyoner Olmak İster Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Bayındır Han doğru cevap ne? Kim Milyoner Olmak İster Dede Korkut hikayeleri ve karakterleri neler? İşte detaylar haberimizde...

DEDE KORKUT HİKAYELERİ KARAKTERLERİ, KAHRAMANLARI KİMDİR?

15. yüzyılda kaleme alınan ve anonim olan Dede Korkut hikayeleri 12 bölümden oluşur. Bu eserde 7 farklı karakter karşımıza çıkar. Bu karakterler, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er'dir. Dede korkut karakterleri farklı bölümlerde ayrı ayrı ya da birlikte ele alınmıştır. Her karakterin yaşanılan olaylar doğrultusuna farklı anlatımları mevcuttur.

DEDE KORKUT HİKAYELERİN BAŞ KAHRAMANI KİMDİR?

Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türklerinin boyları arasındaki mücadeleleri anlatır. Oğuz Türkleri 24 boydan oluşsa da 12 boyun hikayesi ele alınmıştır. Bölümlerin her birinde Oğuz Türklerinin kahramanlıklarının yanı sıra aşk, yiğitlik, doğa, gelenek ve görenekler de işlenmiştir. Dede Korkut hikayelerinde Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er bulunur. Dede Korkut hikayelerinin baş kahramanı ise Boğaç Han'dır. Boğaç Han, Dirse Han Oglı Boyı'nın beyidir. Boğaç Han eserde, akıl, ruh ve fiziksel gücü simgeler.

DEDE KORKUT ANLATILARI NELERDİR?

Dede Korkut anlatıları Oğuz boylarının hikayelerini kaleme almıştır. Bu eserde kahramanlık, töreler, gelenekler, aşk ve yiğitlik konuları işlenmiştir.

DEDE KORKUT HİKAYELERİNDE YER ALAN MEKANLAR

Oğuz boyları Orta Asya'da yaşayan en eski Türk topluluklarıdır. Dede Korkut hikayelerinin ortaya çıkışı olan bu boyun destansı hikayeleri detaylı bir şekilde işlenmiştir. Dede Korkut hikayelerinde Kafkasya ve Azerbaycan olayların gerçekleştiği yer olarak metinler de yer almaktadır. Mekanlar ise algılara göre gerçek ve hayal olarak değişiklik göstermektedir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER MİLYONLUK SORU NE?

Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?

A) Bala Hatun (DOĞRU CEVAP)

B) Banu Çiçek

C) Bamsı Beyrek

D) Bayındır Han