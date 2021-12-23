Debbağ ne demek? TDK'ya göre debbağ nedir, ne demek? Debbağ ne anlama gelmektedir?

Tdk'ya göre Debbağ ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Debbağ nedir, Sepici ne demektir?

TDK'YA GÖRE DEBBAĞ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen debbağ kelimesi "Sepici" anlamına gelmektedir.

SEPİCİ NE DEMEK?

Tdk'ya göre sepici kelimesi "Sepi işini yapan kimse, tabak (II), debbağ" anlamına geliyor.

SEPİ NE DEMEK?

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