Debbağ ne demek? TDK'ya göre debbağ nedir, ne demek? Debbağ ne anlama gelmektedir?
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Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bunlardan birisi de Arapça kökenli Debbağ kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre Debbağ nedir, ne demek? Debbağ ne anlama geliyor? TDK'ya göre Debbağ ne manaya geliyor? Debbağın anlamları nedir? Detaylar haberimizde...
Tdk'ya göre Debbağ ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Debbağ nedir, Sepici ne demektir?
Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen debbağ kelimesi "Sepici" anlamına gelmektedir.
Tdk'ya göre sepici kelimesi "Sepi işini yapan kimse, tabak (II), debbağ" anlamına geliyor.
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