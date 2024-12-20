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DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldü mü?

DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldü mü?
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ lideri Ebu Yusuf'un hedefli bir saldırıda öldürüldüğünü açıkladı. Peki, DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldü mü?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada DEAŞ lideri Ebu Yusuf'un dün CENTCOM tarafından gerçekleştirilen hedefli/hassas bir saldırıda öldürüldüğü duyuruldu. DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldü mü?

DEAŞ LİDERİ EBU YUSUF ÖLDÜ MÜ?

CENTCOM, Suriye'nin Deyrizor vilayetinde hedefli bir saldırıda IŞİD Lideri Ebu Yusuf'u öldürdüğünü açıkladı. Bugün sosyal medya platformu X üzerinden CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "19 Aralık'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Suriye'nin Deyrizor Vilayetinde IŞİD lideri Ebu Yusuf aka Mahmud'u hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirerek Ebu Yusuf de dahil olmak üzere iki DEAŞ mensubunun öldürülmesini sağladı" denildi.

Açıklamada ayrıca "Bu hava saldırısı CENTCOM'un bölgedeki ortaklarıyla birlikte teröristlerin ABD'den, müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan sivillere ve askeri personele yönelik saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve geriletme yönündeki süregelen kararlılığının bir parçasıdır. Saldırı daha önce Suriye rejimi ve Ruslar tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla ise operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bölgedeki müttefik ve ortaklarıyla birlikte çalışan ABD, daha önce de ifade edildiği üzere, IŞİD'in Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyecektir. IŞİD'in, şu anda Suriye'deki cezaevlerinde tutulan 8 binden fazla DEAŞ mensubunun kaçmasını sağlama niyeti vardır. Suriye dışında operasyonlar yürütmeye çalışanlar da dahil olmak üzere bu liderleri ve ajanları agresif bir şekilde hedef alacağız."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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