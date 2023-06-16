Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak De Vrij ile gündem oldu. Peki, De Vrij kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? De Vrij Galatasaray'a gelecek mi?

De Vrij kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve De Vrij Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, De Vrij kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? De Vrij Galatasaray'a gelecek mi?

DE VRİJ KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 5 Şubat 1992 (31 yıl yaşında)

Ouderkerk aan den IJssel, Hollanda

Maaş: 4,2 milyon EUR (2021)

Boy: 1,89 m

17 Temmuz 2009'da De Vrij, ilk profesyonel sözleşmesini Feyenoord'la 2012 yazına kadar imzaladı. De Vrij Feyenoord'la ilk maçına 24 Eylül 2009 tarihinde Hollanda Kupası karşılaşmasında 68. dakikada Kelvin Leerdam'ın yerine oyuna girerek oynadı. Eredivisie'deki ilk maçına ise FC Groningen karşısında 89. dakikada Denny Landzaat'ın yerine oyuna girdi.

Inter

Lazio'da gösterdiği iyi performansla Temmuz 2018'de Inter'e transfer oldu. 94 maçta 7 gol attı. 2020-2021 sezonunda Serie A'yı kazandı.

De Vrij transferi hakkında henüz sarı kırmızılı kulüpten resmi bir açıklama gelmedi.