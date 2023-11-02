Bayern Münih, 3. Lig ekibi Saarbrücken'e 2-1 yenildiği mücadelede Matthijs de Ligt'i sakatlığa kurban verdi. Hollandalı stoper, Borussia Dortmund ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. Gelişme sonrası De Light sakatlandı mı, araştırıldı.

De Light sakatlandı mı (Bayern Münih)?

Bayern Münih'in ayakta kalan 2 stoperinden biri olan Matthijs de Ligt sakatlandı. Hollandalı savunmacının 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Matthijs de Ligt, Alman devinin Galatasaray'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında da forma giyemeyecek. De Light sakatlandı mı?

DE LİGHT SAKATLANDI MI?

Sakatlıkla ilgili konuşan Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Yine aynı dizindeki kapsülden sakatlandı. Umarız herhangi bir bağ etkilenmemiştir. Son derece acı verici." ifadelerini kullandı.

Bundeliga'da Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray'a karşı üst üste kritik maçlara çıkacak olan Alman devinde sağlıklı tek stoper Kim Min-Jae.