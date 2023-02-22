Leipzig-Manchester City maçının başlamasıyla birlikte futbol severler Kevin De Bruyne maçta neden yok merak etti. Peki, Kevin De Bruyne maçta yok mu, neden yok, sakatlandı mı? 22 Şubat 2023 Leipzig - M. City maçında Kevin De Bruyne ilk 11'de değil mi, maçta niye yok, yedek mi? İşte detaylar...

Bugün Leipzig - M. City Şampiyonlar Ligi son 16 ilk tur maçı oynanacak. Maçın başlamasına dakikalar kala ilk 11 ve hangi futbolcunun sahada olacağı merak edildi. Bu bağlamda futbol severler, Kevin De Bruyne maçta yok mu, neden yok, sakatlandı mı? 22 Şubat 2023 Leipzig - M. City maçında Kevin De Bruyne ilk 11'de değil mi, maçta niye yok, yedek mi? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

LEİPZİG - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leipzig-Manchester City maçı 22 Şubat 2023 yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.

LEİPZİG - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı TV8'den izleyebilirsiniz.

DE BRUYNE MAÇTA YOK MU, NEDEN YOK, SAKATLANDI MI?

De Bruyne hasta olduğundan dolayı maçta oynamıyor. Spikerin açıkladığı bilgiye göre Kevin De Bruyne bugünkü Leipzig-Manchester City maçında hastalığı nedeniyle forma giyemeyecek. Bundan dolayı maçta ilk 11'de değil.