M. City - İnter maçı tüm hızıyla devam ederken maçta sürpriz bir değişiklik yaşandı. Kevin De Bruyne maçın ilk yarısında oyundan çıktı. Peki, De Bruyne maçta neden yok, sakatlandı mı, maçtan neden çıktı? Şampiyonlar Ligi final maçında Kevin De Bruyne ilk 11 değil mi, neden maçta yok? İşte bilgiler...

Şanssızlık peşini bırakmıyor! City'nin yıldızı De Bruyne bu finalde de sakatlandı

De Bruyne sakatlandı mı, neyi var, neden çıktı? De Bruyne final maçında sahada neden yok? De Bruyne Şampiyonlar Ligi final maçında oyundan mı çıktı, yedeklerde mi, ilk 11'de yok muydu? İşte ayrıntılar...

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City - İnter Şampiyonlar Ligi final maçı bugün (10 Haziran 2023) saat 22:00 'da başladı.

DE BRUYNE FİNAL MAÇINDA OYUNDAN MI ÇIKTI, SAKATLANDI MI?

Maçın ilk yarısında sakatlık geçiren Kevin De Bruyne oyundan çıktı ve yerine Phil Foden oyuna girdi. De Bruyne ilk 11'de başlamıştı fakat sakatlık geçirince oyundan çıktı.