DC geçer mi? DC geçer notu mu, kaldı notu mu? DC notu geçer mi? - Haberler

DC geçer mi merak ediliyor. Üniversitelerin final sınavları başladı. Üniversite öğrencileri final notlarının açıklanmasının ardından harf sistemine göre verilen notların ne anlama geldiklerini araştırmaktalar. Peki, en çok merak edilen harf notları arasında yer alan DC geçer mi? DC geçer notu mu, kaldı notu mu? DC notu geçer mi? AÖF dc geçer mi, AÖF dc notu geçer mi? DC geçer not mu? İşte detaylar...

DC GEÇER Mİ?

DC, geçer nottur ancak koşullu geçer nottur. CD, DC ve DD koşullu geçer harf notlarıdır. Bu notlar ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00'ın üzerinde ise geçer harf Notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez. Dolayısıyla, bu, öğrenci bu derslerden başarılı olmuştur anlamına gelir. Fakat, öğrencinin son akademik durumu Uyarı yani genel not ortalaması 2,00'ın altında ise bu notlar, Başarısız Harf Notlarıdır ve Uyarı alınan dönemden itibaren öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Şunu hatırlatmakta fayda var: Öğrencinin daha önceki dönemlerdeki Akademik Durumu Uyarı olsa bile, son akademik durumu Başarılı ise koşullu geçer derslerinden başarılı olmuş olur.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00'ın üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00'ın üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

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