Bugün TRT 1'de Dayton dizisi 1. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi başlamadan önce izleyiciler dizi hakkında detayları merak etti. Peki, Dayton konusu nedir, oyuncuları kimler? Dayton dizisi nerede çekiliyor, hangi il ve ilçe? Dayton ne zaman, hangi gün, kaç bölüm, kaç sezon? Dayton dizisinin konusu nedir, uyarlama mı, kaç bölüm sürecek? Dayton dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

TRT'nin uluslararası dijital platformu 'tabii'nin orijinal yapımlarından 'Dayton', ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Dayton dizisinin konusu nedir? Dayton oyuncuları kimlerdir? Dayton dizisi başrolünde kimler var? İşte bilgiler...

DAYTON DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Dayton dizisi ilk bölümüyle 10 Temmuz 2023 Pazartesi akşamı saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

DAYTON DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sırp kuşatmasının ardından tarafların ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde bir araya gelmesini ve süreçte yaşananları konu alan "Dayton" dizisinin ilk bölümü de yarın akşam televizyon seyircisiyle buluşacak.

Bosna-Hersek'te 1992 ile 1995 yılları arasında yaşanan ve çoğunluğu Boşnaklar olmak üzere 300 bine yakın insanın ölümüyle sonuçlanan Bosna Savaşı'nda yaşananları konu alan dizide, merhum Aliya İzzetbegoviç'in mücadelesi de işleniyor.

Yapımda, Sırp kuşatmasından 3 yıl sonra, savaş devam ederken tarafların Dayton'da bir araya getirilme sürecinin yanı sıra ülkesinin sınırlarını korumaya çalışan İzzetbegoviç ile uzlaşmak istemeyen Sırp lider Miloseviç arasındaki pazarlıklar da anlatılıyor.

Dizide, pamuk ipliğine bağlı barışı yaşatmaya çalışan Aliya İzzetbegoviç'in görüşmelerdeki her stratejik hamlesinin hem bir milletin hem de yüzyıllarca bir arada yaşamış halkların kaderi adına taşıdığı önem vurgulanıyor.

Küçük kızları Amira'nın doğum günü için Sırp komşularıyla bir araya gelen fakat günün sonunda kendilerini savaşın gerçek yüzüne ve Sırp zulmünün her yönüne maruz kalacakları kamplarda bulan Kahramanoviç ailesinin 3 yılı aşkın sürece yayılan hikayesi de dizide yer buluyor.

DAYTON OYUNCULARI KİMLERDİR?

Levent Öktem

Okday Korunan

Şehsuvar Aktaş

Şükrü Türen

Bülent Alkış

Ahmet Mark Somers

Başak Daşman

Mehmet Bilge Aslan

Yıldız Kültü

DAYTON DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri genel olarak İstanbul'da yapıldı.

DAYTON DİZİSİ KAÇ BÖLÜM, KAÇ SEZON?

İlk sezonunda 6 bölüm yer alan tarih ve dram türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Başak Soysal oturuyor.