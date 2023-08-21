İbrahim Selim'in sevgilisi Daye Ay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Daye Ay kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Daye Ay ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Daye Ay geliyor. Peki, Daye Ay kimdir? İbrahim Selim'in sevgilisi Daye Ay kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Daye Ay'ın sevgilisi kimdir? İşte detaylar...

DAYE AY KİMDİR?

Daye Ay, İbrahim Selim'in sevgilisidir. Daye Ay, bugün İnstagram hesabından İbrahim Selim ile birlikte olduğu fotoğrafları yayınladı. Daye Ay'ın yaşı ve biyografisi hakkında internette fazla bilgi bulunmamaktadır.

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

İbrahim Selim (d. 5 Ekim 1979, Ankara), Türk oyuncu, şovmen, seslendirme sanatçısı ve sunucu.

2016 yılında sahnelenen tek kişilik Bunu Ben de Yaparım adlı oyundaki performansı ile Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü alan sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra YouTube programları, podcast yayınları ve talk-show gösterileri ile tanınır. STOLK adlı YouTube programı ile popüler olmuştur. 2018-2022 arası YouTube'da, 2022'den itibaren ise FOX'ta yayımlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece" talk-show programını sunmaktadır.

Yaşamı

1979 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Arhavili ve Laz kökenlidir.

Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde eğitim gördü; üç yıl sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. 2003/2004 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Gorgon'un Armağanı oyununda rol aldı. Konservatuvar eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Ankara'da yaşadı ve TRT'de yayımlanan dizilerde küçük roller canlandırdı. Ardından İstanbul'a yerleşti ve tiyatro oyunculuğu, seslendirme, reklam ve dizi oyunculuğu yaptı.

DOT Tiyatro'da ilk kez 2016 yılında sahnelenen tek kişilik Bunu Ben de Yaparım adlı oyundaki performansı ile 20. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü aldı. 2017'de Beşiktaş Kültür Merkezi ve ID İletişim'in yapımıyla sahnelenen Tennessee Williams'ın Arzu Tramvayı oyununda Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ile birlikte başrolde yer aldı. Aynı yıl İstanbul'da İş Sanat'ta sahnelenen Fantastik Hikayeler Makinesi adlı çocuk oyununda rol aldı. 2019 yılında sahnelenmeye başlanan, Alice Harikalar Diyarında masalının bir uyarlaması olan Alice Müzikali'nde Kral rolünü üstlendi.

Dizi ve sinema oyunculuğu da yapan sanatçının rol aldığı diziler arasında Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı, Şahsiyet ve Şubat bulunur. Kusursuzlar, Sis ve Gece, Rüya gibi sinema filmlerinde rol almış; Kusursuzlar filmindeki rolü ile 41. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra YouTube programları, podcast yayınları ve talk-show gösterileri ile tanınır. STOLK adlı YouTube programı ile popüler olmuştur.

Ödülleri

Tiyatro Ödülleri: Bunu Ben de Yaparım! / 20. Afife Tiyatro Ödülleri 2016 - "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu"