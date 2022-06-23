Dayan sözleri! Semicenk & Mustafa Ceceli - Dayan şarkı sözleri! 'Dayan' şarkı sözleri nelerdir, kime ait?
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Semicenk ve Mustafa Ceceli'nin birlikte söyledikleri Dayan şarkısı Youtube'a yüklendi. Kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Semicenk & Mustafa Ceceli - Dayan şarkı sözleri nelerdir? Dayan sözleri nedir? Dayan şarkısının tüm sözleri nelerdir? İşte detaylar...
Semicenk & Mustafa Ceceli - Dayan şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Semicenk (Cenk Baş) 'a aittir.
DAYAN ŞARKI SÖZLERİ
Ben derdine yanarım kanar içim de bitmez feryadım
Ararım bulamam gözü pek sabrım ama kalmadı dermanı
Sessizliğinde gömülüyüm sensizlik demir aldı ooff
İnanmam zaman aldı ama bana yine vazgeçmek yakışır
***
Her yanım da ihanet bana kaybetmek kolay artık
Sadece bir veda et ben de doldum nihayet
Gözlerimdi şahidim gördüm dibini çok iyi bilirim
Ayrılık tesellisi yanlızlığın en derin ezgisi
***
İnan İnan toplarım kendimi bir nefeste
Dayan dayan boş yere yine kendini bitir ya da vazgeç
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