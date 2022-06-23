Dayan sözleri! Semicenk & Mustafa Ceceli - Dayan şarkı sözleri! 'Dayan' şarkı sözleri nelerdir, kime ait?

Semicenk & Mustafa Ceceli - Dayan şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Semicenk (Cenk Baş) 'a aittir.

DAYAN ŞARKI SÖZLERİ

Ben derdine yanarım kanar içim de bitmez feryadım

Ararım bulamam gözü pek sabrım ama kalmadı dermanı

Sessizliğinde gömülüyüm sensizlik demir aldı ooff

İnanmam zaman aldı ama bana yine vazgeçmek yakışır

***

Her yanım da ihanet bana kaybetmek kolay artık

Sadece bir veda et ben de doldum nihayet

Gözlerimdi şahidim gördüm dibini çok iyi bilirim

Ayrılık tesellisi yanlızlığın en derin ezgisi

***

İnan İnan toplarım kendimi bir nefeste

Dayan dayan boş yere yine kendini bitir ya da vazgeç

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