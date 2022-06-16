Davutoğlu açıklaması ne? Ahmet Davutoğlu saat kaçta açıklama yapacak?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı Diyarbakır ziyaretinde "Kürt Meselesi: Yeni Bir Demokratikleşme Sürecinin Temel Unsurları" başlığı altında 10 maddelik çözüm önerisi sıralamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bu açıklamaya sert sözlerle yanıt vermişti. Davutoğlu ise Bahçeliye cevap vereceğini açıkladı. Peki, Ahmet Davutoğlu saat kaçta açıklama yapacak? Davutoğlu açıklaması ne?

AHMET DAVUTOĞLU SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

İşaret ettiği vakit geldiğinde Davutoğlu, Bahçeli'ye yanıt vermek için kamera karşısına geçtiği 8 dakikalık bir video paylaştı. Yaptığı açıklamaya Davutoğlu, "Sayın Bahçeli, son grup toplantısını dinlerken sizin adınıza yine çok üzüldüm. Yine asabi bir yüz, yine sert cümleler, yine hakaret dili. Ve her haliyle yüreğiyle dili arasında bağı olmayan bir insan gördüm. Daha önceki bir hasbihalimizde 'aman kendinize dikkat edin' demiştim. Şimdi bir kez daha söylüyorum: Sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kaygılıyım" ifadeleriyle başlayarak, açıklamalarını sürdürdü..

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