Cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuruda bulunan isimler arasında yer almakta olan Davut Turan kimdir? Vatandaşlar tarafından araştırılmakta. İmza toplayacak kişilerin başvuruları tamamlandı. Peki, Davut Turan kimdir? Davut Turan kaç yaşında, mesleği ne? Davut Turan hayatı ve biyografisi!

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplayacak kişiler için başvurular Pazartesi günü tamamlandı. Listede yer almakta olan Davut Turan kimdir? Sorusu, vatandaşların gündeminde yer alıyor ve Davut Turan hayatı ve biyografisi ile sık sık gündeme geliyor. Peki, Davut Turan kimdir? Davut Turan kaç yaşında, mesleği ne? Davut Turan hayatı ve biyografisi!

DAVUT TURAN KİMDİR?

Batmanlı İnşaat Mühendisi Davut Turan Cumhurbaşkanı adayı olmak için Ankara'ya giderek başvurusunu gerçekleştirdi. 45 yaşında ve 4 çocuk sahibi olan Turan, 555.980 TL tutarındaki ödemesinin gerçekleştirerek Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına başvurdu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bilgi veren Davut Turan "2001 yılından beri Batmanda yaşıyorum. Amacım Cumhurbaşkanı seçilerek yurttaşlarıma her konuda yardımcı olmak, mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamalarını sağlamaktır. Eğer seçilirsem, bu kez Dünya başkanlığı için mücadele edip tüm ülkelerle diyalog içinde olacağım. Batmanlılardan ve herkesten imza bekliyorum" açıklamalarında bulundu.