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Davut Sakarsu kimdir? CHP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu kaç yaşında, nereli?

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CHP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu kaç yaşında, nereli? Davut Sakarsu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı olarak bilinir. Ancak, kişisel bilgileri hakkında net bilgiler, özellikle yaş ve doğum yeri hakkında bilgiler, halk arasında merak konusu olmuştur.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı ise Davut Sakarsu oldu. Davut Sakarsu kimdir? Davut Sakarsu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

DAVUT SAKARSU KİMDİR?

Davut Sakarsu, önceden Bayındır Şoförler Odası Başkanlığı ve Bergama Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Siyasi ve sivil toplum alanındaki deneyimleriyle dikkat çeken Sakarsu, aynı zamanda meslek odalarındaki aktif rolüyle tanınmaktadır. Toplum içinde bilinen bir isim olarak öne çıkmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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