14 Mayıs seçimlerinin sona erdi ve seçim ikinci tura kaldı. Ülkenin gündeminde yer almaya devam eden seçim ile ilgili detaylar merak edilirken en sık aratılanlar arasında Davut Güloğlu milletvekili oldu mu? Davut Güloğlu milletvekili seçildi mi? Davut Güloğlu aday mı? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

Davut Güloğlu seçildi mi? merak edilenler arasında yer alıyor. Seçim gündemi yoğun bir şekilde devam ederken vatandaşların seçime dair merak ettikleri oldukça fazla. Peki, Davut Güloğlu milletvekili oldu mu? Davut Güloğlu milletvekili seçildi mi? Davut Güloğlu aday mı? Merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DAVUT GÜLOĞLU MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ?

Davut Güloğlu, 28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim resmi olmayan sonuçlarının sonuçlarına göre yeterli oy alamadı ve milletvekili seçilmedi.

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

Davut Güloğlu (1 Ocak 1972, Yenigüzel, Rize - ), Türk halk müziği (Karadeniz) ve pop müzik şarkıcısı.

Karadeniz müziği ile tekno ve pop müziği birleştiren kendine özgü müziği ile popüler olmuştur. 2001 yılında çıkardığı albümdeki Nurcanım şarkısı ile tanınr.

Erken yılları

1972 yılında Rize'nin Yenigüzel köyüne doğdu. 11 çocuklu bir ailenin yedinci çocuğudur. Babası Çaykur'da memur, annesi ev hanımı idi. Çocukluğu Rize'de geçti. 13 yaşında iken annesini, 14 yaşında iken babasını kaybetti. Lise eğitimini yarıda bıraktı. Altı yıl Rize'nin amatör futbol kulüplerinde futbol oynadı.

1991 yılında İstanbul'a yerleşerek ailesinin işleri ile ilgilendi, marketçilik yaptı. Bu dönemde Arif Sağ'ın açtığı müzik kurslarına katılan ve beste yapmaya başlayan Güloğlu, marketinin iflas etmesi üzerine düğün salonlarında şarkıcılık yaptı 1993 yılında Sibel Yıldırım ile evlendi ve bu evlilikten bir oğlu oldu. Çift, 2003 yılında boşandı.

Sanat hayatı

Sanatçı 1998 yılında 'Sarılsam da Olmayi Darılsam da Olmayi' adlı albümü çıkardı. Bu albümü ile ilgili olarak "ben beni yansıtamadım" sözleriyle memnuniyetsizliğini ifade etti.

2001 yılının Ocak ayında 'Nurcanım' adlı albümü çıkardı. Çok ilgi gören ve Güloğlu'nu meşhur eden bu albümün korsan satışlarla birlikte yaklaşık 2 - 2,5 milyona yakın kopya sattığı düşünülür. Güloğlu, Nurcanım şarkısı ile dönemin cumhurbaşkanının dikkati çekmiş ve yapımcısı Şahin Özer, kendisini Ahmet Necdet Sezer'in bizzat arayıp "ülkenin bulunduğu bu ortamda bu neşeli şarkı ile moralleri yükselttiniz" dediğini ifade etmiştir.

2003 yılının Mayıs ayında 'Katula Katula' adlı albümü çıkardı. Bu albüm ile kendi albüm satış rekorunu kıran Davut Güloğlu, 'Karadeniz'in Ricky Martini' olarak anıldı. Albüm, Türkiye dışında Avrupa'da Türklerin yoğun olduğu bölgelerde ilgi gördü. Aynı yıl albümünde bulunan Nez ile düet yaptığı Yalan Mı? isimli şarkısını single olarak piyasaya sürdü.

2004 yılında 'Dur Orda Dur' teklisini, bir yıl sonra 'Çat Çat', 2007'de 'Kapak Olsun', 2009'da 'Kopalım Bari', 2012 yılında 'Seni Seni' albümlerini çıkardı.

17 Eylül 2006 tarihinde yayımlanmaya başlayan 'Sev Kardeşim' adlı dizide Hande Ataizi ile başrolü paylaştı. 2011'de Kanaltürk televizyonunda 'Hayata Gülerken' adlı sabah kuşağı programında Ece Erken ile birlikte sunuculuk yaptı.

Altı yıl aradan sonra 2018'de Hayat Devam Ediyor adlı albümü, 2020'de Çareler de Çaresiz adlı teklisi piyasaya çıktı.

20 Şubat 2022 tarihinde Yeniden Refah Partisi'nde Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olmuştur.

Diskografi

1998: Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi

2001: Nurcanım

2003: Katula Katula

2003: Yalan Mı? feat - Nez

2004: Dur Orda Dur

2005: Çat Çat

2007: Kapak Olsun

2009: Kopalım Bari

2012: Seni Seni

2014: Hapishane İçinde

2015: Aşk

2018: Hayat Devam Ediyor / Bu Kadar Naz Olur Mu?

2020: Çareler De Çaresiz

Klipleri

1998: Sarılsam da Olmuyor

2001: Nurcanım

2001: Kömürlen mi Yazılmış

2001: Benim Büyük Allahım

2003: Katula Katula

2003: Yalan Mı? feat.Nez

2004: Dur Orda Dur

2005: Çat Çat

2007: Ham Yaparım

2009: Kopalım Bari

2009: Yaralı Kalbim

2009: Dur Biraz

2012: Seni Seni

2015: Aşk

2018: Hayat Devam Ediyor

2018: Bu Kadar Naz Olur Mu ?

2020: Çareler de Çaresiz

Filmografi

2002: Reyting Hamdi

2006: Sev Kardeşim

2007: Tatlı İntikam

2008: Kırmızı Işık