Davut Güloğlu aday mı? Davut Güloğlu hangi partiden, nereden aday?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Davut Güloğlu aday mı? 2023 Davut Güloğlu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Davut Güloğlu aday mı? 2023 Davut Güloğlu milletvekili adayı mı? İşte detaylar...