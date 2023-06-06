Davut Gül kimdir? İstanbul Valisi Davut Gül nereli, önceki görevi neydi? Davut Gül biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de, İstanbul Valiliği başkanlığına eski Gaziantep Valisi Davut Gül atandı. İstanbul Valisi olarak atanan Davut Gül ise merak ediliyor. Arama motorlarında ise Davut Gül kimdir? Davut Gül özgeçmiş, nereli? İstanbul Valisi Davut Gül kaç yaşında? Davut Gül önceki görevi neydi? soruları araştırılıyor.

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini 2 gün önce açıkladı. Erdoğan hız kesmeden ilgili şehirlere de vali atamaları yaptı. Erdoğan'ın İstanbul'a atadığı yeni vali, eski Gaziantep Valisi Davut Gül oldu. İstanbullular da Davut Gül kimdir? Davut Gül özgeçmiş, nereli? İstanbul Valisi Davut Gül kaç yaşında? Davut Gül önceki görevi neydi? soruları araştırıyor. İşte Davut Gül hakkında tüm detaylar…

DAVUT GÜL KİMDİR, ASLEN NERELİ?

1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL ÖZGEÇMİŞİ

İstanbul'un yeni valisi Davut Gül, bürokratlık hayatına 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak başladı. Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı. Vali Gül, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

DAVUT GÜL

DAVUT GÜL ÖNCEKİ GÖREVİ NEYDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a vali olarak atadığı Davut Gül, 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Gaziantep Valiliği görevine atandı. Davut Gül son olarak İstanbul Valisi olarak atandı.