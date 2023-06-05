Davut Gül kimdir? Davut Gül nereli, kaç yaşında? Davut Gül biyografisi!

Davut Gül hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Davut Gül kimdir ve nereli soruları araştırılıyor. Peki, Davut Gül kimdir? Davut Gül nereli, kaç yaşında? Davut Gül mesleği ne? İşte detaylar...

Yeni Kabine'yi hafta sonu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı İçişleri Bakanı olarak atadı. Yerlikaya'nın ardından yeni İstanbul Valisi Davut Gül kimdir merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Davut Gül biyografisi araştırılıyor. Peki, Davut Gül kimdir? Davut Gül nereli, kaç yaşında? Davut Gül mesleği ne? Detaylar haberimizde...

DAVUT GÜL KİMDİR?

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Muğla-Kavaklıdere, İzmir-Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli-Kofçaz kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 yılları arasında Şirvan kaymakamlığı, 2005-2006 yılları arasında Karaman vali yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında Gürün kaymakamı olarak görev yaptı.

2009'da Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'nü kazandı. Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü daire başkanlığına atandı. 1 Haziran 2016 çm vas valisi olarak atandı. 27 Ekim 2018'de Gaziantep valiliği görevine atandı.son olarak Ali Yerlikayanın iç işleri bakanlığına atanmasıyla birlikte kendisi istanbul valisi olarak atanmıştır.