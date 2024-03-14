Davut Arzu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çınar Belediye Başkan adayı Davut Arzu kaç yaşında, nereli?
Davut Arzu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çınar Belediye Başkan adayı Davut Arzu kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Diyarbakır- Çınar Belediye Başkan adayı olan Davut Arzu hakkında bilgiler merak ediliyor. Davut Arzu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar gündeme geldi.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Çınar Belediye başkan adayı Davut Arzu oldu. Peki, Davut Arzu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çınar Belediye Başkan adayı Davut Arzu kaç yaşında, nereli?
DAVUT ARZU KİMDİR?
Davut Arzu, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Diyarbakır- Çınar Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.