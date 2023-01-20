DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşma yapacak. Bunun ardından vatandaşlar, Davos hangi tarihlerde yapılacak? Davos görüşmeleri bitti mi? Dünya Ekonomik Forumu ne zaman? merak etti. Peki Davos 2023 ne zaman? İşte detaylar...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, davetli olarak gittiği Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun 4. gününde "Gelişmekte olan piyasaları gözden kaçırmamak" temalı oturumda konuştu. Peki, Davos ne zaman 2023? Davos hangi tarihlerde yapılacak? Davos görüşmeleri bitti mi? Dünya Ekonomik Forumu ne zaman?

DAVOS 2023 NE ZAMAN?

Davos 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecektir.

DAVOS NEDİR?

Davos, İsviçre'nin doğusunda, Graubünden kantonunda kasaba. Davos Vadisinde, denizden 1,560 m yüksekte, Landwasser Irmağı üzerinde yer alır. Davos-Platz ve Davos-Dorf adlı iki köyden oluşur.

Davos, 1971'den beri yıllık olarak düzenlenen Dünya Ekonomik Forumuna ev sahipliği yapmaktadır.

DÜNYA EKONOMİK FORUMU NEDİR?

Dünya Ekonomik Forumu (İngilizce: World Economic Forum, WEF), merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan uluslararası bir vakıftır. Her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında yapılmaktadır.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed 23 Ocak 2003 tarihinde Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında bir konuşma yaptı.

Dünyanın en tanınmış iş insanları ve politikacıları bir araya getiren, dünyanın en önemli sorunlarının tartışıldığı konferansları ile tanınır. Forum ayrıca her yıl Çin'de Yeni Şampiyonlar Konferansı adı verilen bir konferans ve dünyanın çeşitli bölgelerinde bölgesel konferans serileri düzenlemektedir. 2008 yılında bu konferanslar arasında Avrupa ve Orta Asya, Uzak Doğu, Rusya Genel Müdürlük Masası, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika bölgesel konferansları yer almıştır.

2008 yılında forum Dubai'de dünyanın 68 değişik sorununun ele alındığı ve dünya çapında 700 kadar uzmanı bir araya getiren Küresel Gündem Zirvesi'ni başlatmıştır. Forum düzenlediği konferansların yanı sıra çeşitli araştırma raporları yayınlamakta ve üyelerinin çeşitli sektörlerdeki çalışmalarını desteklemektedir.