Galatasaray, Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattığı iddia edildi. Peki Davinson Sanchez uçak kodu ne, İstanbul'a saat kaçta gelecek?

Galatasaray, Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı, Davinson Sanchez ise bonservisiyle transfer edeceği iler sürüldü. Peki, Davinson Sanchez uçak kodu ne, İstanbul'a saat kaçta gelecek?

DAVİNSON SANCHEZ UÇAK KODU NE, İSTANBUL'A SAAT KAÇTA GELECEK?

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Tanguy Ndombelenin, saat 21.00'de İstanbul'da olacağı iddia edildi. Davinson Sanchez için ise henüz detaylı bilgi paylaşılamadı.

DAVİNSON SANCHEZ KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum: 12 Haziran 1996 (27 yıl yaşında), Caloto, Guasimo, Kolombiya

Şu andaki takımları: Tottenham Hotspur FC (#6 / Defans), Kolombiya Millî Futbol Takımı (#23 / Defans)

Boy: 1,87 m

Davinson Sánchez Mina, Tottenham Hotspur takımında ve Kolombiya millî takımında stoper pozisyonunda görev yapan Kolombiyalı futbolcudur. 2017 yılında Tottenham'a transfer olurken, yaklaşık 42 milyon £ bonservis bedeliyle transfer olarak kulüp tarihinde rekor kırmıştır.