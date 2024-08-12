Davinson Sanchez sakatlandı mı? Davinson Sanchez kaç maç yok, hangi maçlarda yok?

Galatasaray, Davinson Sanchez'in sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı. Davinson Sanchez kaç maç yok, hangi maçlarda yok? Davinson Sanchez sakatlandı mı?

DAVİNSON SANCHEZ SAKATLANDI MI?

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır."

KAÇ MAÇ YOK?

Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray'ın önümüzdeki 5 maçında forma giymesi beklenmiyor.

- Konyaspor

- Young Boys

- Gaziantep FK

- Young Boys

- Adana Demirspor