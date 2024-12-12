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Davinson Sanchez sakatlandı mı?

Davinson Sanchez sakatlandı mı?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk oluyor. 20.45'te başlayan müsabakada Sanchez oyuna devam edemedi. Peki, Davinson Sanchez sakatlandı mı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, TSİ 20.45'te başladı. Maçın ilk yarısında Sanchez kendini yere bıraktı. Peki, Davinson Sanchez sakatlandı mı?

DAVİNSON SANCHEZ SAKATLANDI MI?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Darren Bond'un yapacağı maçın VAR'ı ise Jarred Gillett olacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

"Kupa 2"de bu sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi. Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

İLK 11'LER

Malmö : Persson, Stryger, Rosler, Zatterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengen, Bolin, Rieks, Botheim.

Galatasaray : Muslera, Metehan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Berkan, Yunus, Mertens, Batshuayi.

Davinson Sanchez 30. dakikada kendini yere bıraktı. Kenara gelen Sanchez'in yerine Kerem Demirbay oyuna girdi.Sanchez'in sakatlık durumu hakkında henüz aççıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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