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Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayacak mı? Davinson Sanchez United maçında var mı, yok mu?

Galatasaray'da Alanyaspor maçının 78. dakikasında sakatlanan Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu. Futbolseverlerin gündeminde ise Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayacak mı? Davinson Sanchez United maçında var mı, yok mu? sorusu yer aldı.