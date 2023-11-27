Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayacak mı? Davinson Sanchez United maçında var mı, yok mu?
Galatasaray'da Alanyaspor maçının 78. dakikasında sakatlanan Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu. Futbolseverlerin gündeminde ise Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayacak mı? Davinson Sanchez United maçında var mı, yok mu? sorusu yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi sakatlanan Sanchez'in durumu merak ediliyor. Galatasaray taraftarı ise Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayacak mı? Davinson Sanchez United maçında var mı, yok mu? sorularına yanıt arıyor.
DAVİNSON SANCHEZ MANCHESTER UNİTED MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak kritik Manchester United maçı öncesinde Davinson Snachez'in sakatlandığını açıkladı. Deneyimli stoperin 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
DAVİNSON SANCHEZ KAÇ MAÇ YOK?
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi sakatlanan Sanchez'in, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.