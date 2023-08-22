Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Davinson Sanchez ile gündem oldu. Peki, Davinson Sanchez kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Davinson Sanchez Galatasaray'a gelecek mi?

Davinson Sanchez kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Davinson Sanchez Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Davinson Sanchez kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Davinson Sanchez Galatasaray'a gelecek mi?

DAVİNSON SANCHEZ KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum: 12 Haziran 1996 (27 yıl yaşında), Caloto, Guasimo, Kolombiya Şu andaki takımları: Tottenham Hotspur FC (#6 / Defans), Kolombiya Millî Futbol Takımı (#23 / Defans) Boy: 1,87 m

Davinson Sánchez Mina, Tottenham Hotspur takımında ve Kolombiya millî takımında stoper pozisyonunda görev yapan Kolombiyalı futbolcudur. 2017 yılında Tottenham'a transfer olurken, yaklaşık 42 milyon £ bonservis bedeliyle transfer olarak kulüp tarihinde rekor kırmıştır.