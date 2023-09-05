Davinson Sanchez kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkii? Davinson Sánchez hangi takımda oynuyor?

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, yeni yıldızları Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'in maliyetini açıkladı. Peki, Davinson Sánchez kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkii? Davinson Sánchez hangi takımda oynuyor?

Galatasaray, yeni transferleri Davinson Sanchez ve Ndombele'nin maliyetini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez için Tottenham'a 9.5 milyon euro, Ndombele için ise 15 milyon euro bonservis ödeyecek. Arama motorlarında ise Davinson Sánchez kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkii? Davinson Sánchez hangi takımda oynuyor? soruları aratıldı.

DAVİNSON SANCHEZ KİMDİR?

Davinson Sánchez Mina (d. 12 Haziran 1996), Galatasaray takımında ve Kolombiya millî takımında stoper pozisyonunda görev yapan Kolombiyalı futbolcudur. 2017 yılında Tottenham'a yaklaşık 42 milyon £ bonservis bedeliyle transfer olarak kulüp tarihinde rekor kırmıştır.

José Pékerman, Şubat 2016'da Sánchez'i Kolombiya millî takımının antrenman kadrosuna çağırdı. Mayıs 2018'de, Rusya'da yapılacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası için Kolombiya'nın 35 kişilik aday kadrosuna alındı. Haziran 2018'de turnuva için belirlenen 23 kişilik son kadroda yer aldı. Takımın turnuvadaki üç grup maçının tamamında ve son 16 turunda forma giydi.

Haziran 2019'da, 2019 Copa América'nın dört maçının üçünde ilk 11'de başlarken, takımının Arjantin karşısında 12 yıl sonra ilk kez gol yemeden maçı tamamlamasına katkı sağladı. Ancak takım çeyrek finalde Şili'ye penaltı atışlarında elendi.

10 Haziran 2021'de Sánchez, Reinaldo Rueda'nın Brezilya'daki 2021 Copa América için 23 kişilik kadrosuna dahil edildi. Kolombiya'nın tüm maçlarında yer aldı ve takım Peru'yu üçüncülük maçında 3-2 mağlup ettikten sonra bronz madalya kazandı. 19 Kasım 2022'de Sánchez, Paraguay'a karşı 2-0 kazanılan hazırlık maçında ilk milli takım golünü attı.