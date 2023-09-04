Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, Davinson Sanchez transferi için Tottenham ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Peki, Davinson Sanchez Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alacak mı? Davinson Sanchez UEFA listesinde var mı?

Davinson Sanchez Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alacak mı? Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, Davinson Sanchez transferi için Tottenham ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Peki, Davinson Sanchez Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alacak mı? Davinson Sanchez UEFA listesinde var mı? Detaylar...

DAVİNSON SANCHEZ UEFA LİSTESİNDE OLACAK MI?

Galatasaray, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. Sanchez'in Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.

AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray, KAP: "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

9 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez için Tottenham'a 9 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu bonservis 6 taksitte İngiliz ekibine ödenecek. Sanchez'in, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi bu sezonun sonunda bitecekti. Kolombiyalı stoper, geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.