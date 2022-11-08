Eski Ağır Sıklet Dünya Boks Şampiyonu David Haye deney yapma kararı alarak başladığı yolda, 3 ayda tanınmayacak hale geldi. Ünlü boksörün son hali sonrasında hayatı araştırılmaya başlandı. David Haye'nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki, David Haye kimdir? David Haye kaç yaşında, nereli? David Haye son hali! Detaylar haberimizde...

DAVİD HAYE KİMDİR?

David Haye (d. 13 Ekim 1980; Bermondsey, Londra), eski dünya ağır siklet boks şampiyonu olan İngiliz boksördür. 2002 ve 2018 yılları arasında mücadele etmiştir. 2001 yılında gümüş madalya kazandığı Dünya Amatör Boks Şampiyonası finaline ulaşan ilk İngiliz boksör oldu.

BoxRec tarafından 2005'ten 2007'ye kadar dünyanın 1 numarası seçildi ve ayrıca 2003 ve 2004'te en iyi on arasında yer aldı. Aynı yıl ağır sikletliğe yükseldi ve Haye'ye göre 9 inç (23 cm) boy ve 99 pound (45 kg) ağırlık avantajı olan Nikolai Valuev'i yendikten sonra 2009'da WBA unvanını kazandı. Evander Holyfield ile birlikte Haye, tarihte siklet dünya unvanlarını birleştiren ve dünya ağır siklet şampiyonu olan iki boksörden biridir. BoxRec'in 2008 ile 2013 yılları arasında ilk 10 ağır sikleti arasında yer aldı; 2008 ve 2009'da Haye, Klitschko kardeşlerin arkasında dünyanın en iyi üçüncü ağır sikleti seçildi. Ekim 2020 itibarıyla BoxRec, Haye'yi tüm zamanların en büyük 9. İngiliz dövüşçüsü olarak gösteriyor.

Haye, 2008 yılında kendi boks promosyon şirketi Hayemaker Promotions'ı kurdu. Bir vegan ve 2014 yılında kendi vegan protein tozu serisini piyasaya sürdü