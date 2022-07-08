Davacı filmi nerede çekildi? Davacı filmi ne zaman, hangi yılda çekilmiştir? Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Davacı filmi konusu, oyuncuları... - Haberler

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Davacı filmi nerede çekildi? Davacı filmi ne zaman, hangi yılda çekilmiştir? Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Davacı filmi konusu, oyuncuları...

Haberler.com - Gündem
Davacı filmi nerede çekildi? Davacı filmi ne zaman, hangi yılda çekilmiştir? Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Davacı filmi konusu, oyuncuları...

Ekranlarda sık sık yayınlanan Türk filmlerinden biri olan Davacı, çekilen mekanlarıyla merak ediliyor. Bu kapsamda Davacı filmi nerede çekiliyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Davacı filmi ne zaman, hangi yılda çekilmiştir? İşte, Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Davacı filmi konusu, oyuncuları...

Davacı filmi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kırsal kesimde yaşayan inatçı ve saf insanların güldürüsü. Bir hayvan sürüsünün komşu bahçesine girmesi nedeniyle açılan davanın yedi yıldan fazla sürede hala kapanmamış olmasını ele alan Davacı filmi nerede çekildii?

Köyde yanyana evlerde yaşayan iki komşu hayvan sürüsünün bahçeye dadanması üzerine karşı karşıya gelirler. İş inada binince soluğu mahkemede ve adalette aramaya karar verirler. Fakat gel gelelim açılan dava sürüne sürüne 7 yıla kadar uzar... Bu kadar sürede neden dva açıldığı kimin haklı kimin şikayetçi olduğu da arapsaçına döner...

Yönetmen: Zeki Ökten

Senaryo: Umur Bugay

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Davacı

Yapım Yılı: 1986

Yapım Ülkesi: Türkiye

Filmin Süresi: 80 dk.

Necati Bilgiç,

Serra Yılmaz,

Güzin Özipek,

Savaş Yurttaş,

Kemal Sunal

Atmosferi ile de dikkat çeken bir film olan Davacı, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çekildi.

Haberler.com - Gündem

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